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29 грудня • оновлено в 15:01
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"Віддали вбивць": Сенцов розкритикував обмін полоненими з "Л/ДНР"

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Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов прокоментував обмін полоненими з "Л/ДНР".

На своїй сторінці в Facebook він написав, що РФ отримує найманців, терористів і беркутівців, позбавляючи Україну справедливості.

"Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому. Але тільки частина. Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО – хтось залишиться у руках бойовиків. Кримські татари та інші наші політв’язні і надалі будуть сидіти у російських в’язницях. Невинні. За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох беркутовців", – написав Сенцов.

Сенцов відреагував на обмін полоненими

Сенцов відреагував на обмін полоненими

За його словами, український уряд буде змушений і далі торгувати інтересами країни з ворогом, але найголовніше, що цей крок залишає українців головного – справедливості. Сенцов нагадав, що за цю справедливість українці стояли на Майдані та продовжують боротися проти окупантів.

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"Я дуже радий за цих хлопців та їх родини, які сьогодні мають зустрітися. Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде прахом", – підсумував Сенцов.

Всі подробиці про те, як проходив обмін полоненими з "Л/ДНР", можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

  • Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

  • Вночі з СІЗО вивезли п'ятьох ексберкутівців: двох відправили на обмін до Луганська, ще трьох – до Донецька.

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Автор
Дмитро Гриневич
Теми
Розстріли на Майдані Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Тег
Майдан
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