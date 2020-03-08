Відоме американське ЗМІ віддало Крим Росії: розгорівся скандал

Посольство України в США закликало американський портал Vox виправити опубліковану ним некоректну карту поширення коронавірусу по всьому світу. На ній анексований Крим відзначений як частина Росії.

"Журналістика вимагає акуратності. Карта Vox зі звітом про коронавірус потребує виправлення – Крим це Україна. Крим тимчасово перебуває під російською окупацією, але він завжди буде невід'ємною частиною України. Будь ласка, виправте карту!", – сказано в повідомленні посольства в Twitter.

Journalism requires accuracy. Map in @voxdotcom report re #coronavirus needs correction – #CrimeaIsUkraine. #Crimea is temporary under Russian occupation, but it is & will always be an integral part of Ukraine.

Please, correct the map! # COVID19 pic.twitter.com/Oan7oko3rk - UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) March 7, 2020

Vox – американський новинний та громадський сайт, що належить Vox Media. Сайт був заснований в квітні 2014 року Езрою Кляйн, Меттом Іглесіасом і Мелісою Белл.

Це аж ніяк не перший раз, коли американські ЗМІ публікують карту України без Криму. У листопаді 2019 роки таку помилку допустило відоме видання The New York Times. Але після втручання українського посольства Крим "повернули".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році The New York Times опублікувала карту, на якій окупований Крим відзначений тим же кольором, що і територія РФ, а також підписаний як "спірна територія". Пізніше в газеті пояснили свою позицію. Сам автор матеріалу Іван Нечепуренко заявив, що не має відношення до опублікованої в газеті карти.

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