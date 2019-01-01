''Віддайте Крим і вибачитеся'': українська ведуча дала пораду росіянам на Новий рік

Українська телеведуча, журналістка і актриса Яніна Соколова записала новорічне звернення до росіян.

У ролику, оприлюдненому на Facebook-сторінці програми "Вечір з Яніною Соколовою" ведуча приміряла образ Йосипа Сталіна. Вона одягла уніформу з червоною зіркою [геральдичний знак, який був символом Червоної армії, був присутній на прапорі та гербі СРСР], а також наклеїла пишні вуса.

Яніна Соколова скрін відео

"Не треба ридати від щастя — Сталін не воскрес. Я — дух Нового року і прийняв зрозумілу для вас форму, щоб ви уважно мене послухали і задумалися", — пояснила на початку відео вона.

"Хочу відразу розставити всі крапки над "і" — коли я помирав, я шепнув Хрущову на вухо: "Нікітос, слухай мене сюди. Віддай Крим Україні. Це логічно, він же до України прикріплений! Туди зручно провести комунікації... Але дивись, Микитко, щоб Крим потім не відібрали — перепиши його на дружину", — продовжила журналістка.

Соколова побажала росіянам, щоб у них ніколи не було війни, щоб їх любили і поважали. "Але це дорога з двостороннім рухом: потрібно самим не хотіти війни і самим любити і поважати інших", — підкреслила вона в зверненні.

"І маленька вам порада. Ніколи не зв'язуйтеся з українцями, виведіть війська з Донбасу, віддайте Крим, а потім вибачитеся. Вони окремий народ зі своїми приколами, героями, церквою і мовою. І ви окремий народ. Коли ви це зрозумієте, ось і тоді станете нормально жити", — підсумувала Соколова.

Як писав OBOZREVATEL, Яніна Соколова раніше розповіла анекдот про те, як Володимир Путін купував презервативи в Києві.