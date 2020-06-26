Відчувають страх і приниження: Шустер показав, чим схожі українці з росіянами

Журналіст Савік Шустер порівняв емоційний стан українців і росіян – в обох країнах майже 30% людей живуть у страху перед завтрашнім днем.

Результати двох опитувань він продемонстрував у прямому ефірі своєї програми "Свобода слова". Згідно з отриманими даними, в Україні з надією на завтрашній день живе 49,5% населення, тоді як у Росії – 45,2%. У страху живе однакова кількість людей – 27,3%. А приниження відчувають 23,2% в Україні і 27,5% в Росії.

При цьому, надія пов'язана зі збільшенням доходів у сім'ї (5,4% опитаних в Україні і 5,6% – в РФ), правильними діями уряду під час пандемії COVID-19 (6,3% і 10,7% відповідно) і тим, що люди навколо стали добрішими (4,7% і 8,6%).

У 1,8% українців страх пов'язаний із пандемією, тоді як у росіян ця цифра досягла 4,7%.

12,3% українців і 8,8% росіян відчувають приниження через корупцію влади під час пандемії, а 3,8% і 4,7% відповідно – через бідність.

Опитування Шустера про емоційний стан в Україні та РФ Скріншот з ефіру "Свободи слова"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30% опитаних росіян підтримали агресивну політику їхнього президента Володимира Путіна по відношенню до України.