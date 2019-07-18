"Відчуваю гордість!" Морський офіцер-зрадник з Одеси випросив російський паспорт

Морський офіцер з Одеси, який зрадив Україну і втік до Росії, отримав паспорт країни-агресора через чотири роки проживання на її території.

"Владислав Торгонський - капітан 3-го рангу, за радянських часів служив у Німеччині. У 1991 році він почав службу в 3-й флотилії підводних човнів в місті Гаджиево Мурманської області. Після розвалу СРСР перевівся в Україну, де жили родичі. Став учасником "антимайдану", через що потрапив в поле зору українських спецслужб. Побоюючись арешту, виїхав до Росії, де чотири роки не міг отримати паспорт", - повідомляють пропагандисти RT, які зголосилися допомогти зраднику.

Владислав Торгонська RT

Повідомляється, що в центральному апараті МВС РФ була проведена перевірка, в ході якої з'ясувалося, що офіцер може бути визнаний громадянином Російської Федерації, так як за часів СРСР він служив на території сучасної Росії.

"Збулася моя мрія, і я хотів би подякувати всім, хто допомагав мені на цьому шляху. Які у мене зараз емоції? Відчуваю гордість", - сказав новоспечений росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

В РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

В Офісі президента Зеленського у відповідь заявили, що Київ може почати надавати етнічним українцям, які живуть за кордоном, друге громадянство - України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах.

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