Відчуває більшість українців: Ляшко назвав три критичні симптоми коронавірусу

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав три критичні симптоми, які можуть свідчити про те, що людина захворіла на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це він розповів під час онлайн-брифінгу Міністерства охорони здоров'я 12 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На коронавірус в Україні перевіряють усіх людей, у кого є симптоми. Три найкритичніші – це висока температура, кашель і утруднене дихання. У цих людей на 100% відбирають матеріал на дослідження у вірусологічній лабораторії", – сказав головний санлікар.

Віктор Ляшко

За його словами, крім них, обов'язково ПЛР-тест на коронавірус роблять усім контактним особам хворого, а також тим людям, які нещодавно прибули з-за кордону і мають симптоми коронавірусної інфекції.

Також Ляшко заявив, що до стандарту надання медичної допомоги в Україні внесли зміни.

"У всіх, хто помер від пневмонії, беруть секційний матеріал, який передається на дослідження у лабораторію. Після цього там проводять діагностику і встановлюють, чи немає збудників коронавірусної хвороби", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 09:00 неділі, 12 квітня, в Україні офіційно підтверджено 2777 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.