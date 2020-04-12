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12 квітня • оновлено в 12:48
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Відчуває більшість українців: Ляшко назвав три критичні симптоми коронавірусу

48.2т
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав три критичні симптоми, які можуть свідчити про те, що людина захворіла на коронавірус.

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Про це він розповів під час онлайн-брифінгу Міністерства охорони здоров'я 12 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На коронавірус в Україні перевіряють усіх людей, у кого є симптоми. Три найкритичніші – це висока температура, кашель і утруднене дихання. У цих людей на 100% відбирають матеріал на дослідження у вірусологічній лабораторії", – сказав головний санлікар.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

За його словами, крім них, обов'язково ПЛР-тест на коронавірус роблять усім контактним особам хворого, а також тим людям, які нещодавно прибули з-за кордону і мають симптоми коронавірусної інфекції.

Також Ляшко заявив, що до стандарту надання медичної допомоги в Україні внесли зміни.

"У всіх, хто помер від пневмонії, беруть секційний матеріал, який передається на дослідження у лабораторію. Після цього там проводять діагностику і встановлюють, чи немає збудників коронавірусної хвороби", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 09:00 неділі, 12 квітня, в Україні офіційно підтверджено 2777 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
три критические симптомы
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Не "три критическиЕ симптомЫ", а "три критическиХ симптомА". Не умеете писать на русском - не пишите
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Один из всех ЗЕлуп более менее с головой дружит. На него все свалили и делают козлом отпущения. Его необходимо сделать министром охраны здоровья. Я думаю был бы толк.
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2
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Стёпка Кошкодав
Стёпка Кошкодав
Кризский Игорь, а почему не министром культуры? Он же пианист?
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