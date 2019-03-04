Відчув абсолютну владу: Епіфаній сказав, як Путін зважився на війну з Україною

Перед тим, як зважитися воювати з Україною, президент Росії Володимир Путін врахував церковний фактор.

Саме тому патріарх Кирил декілька разів приїжджав в Україну. Тут він збирав людей, через що у Путіна виникла ілюзія, ніби він має абсолютну владу в Україні. Про це повідомив предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній "Українській правді".

"Патріарх Кирил же приїжджав в Україну декілька разів, збирав певну кількість людей. Іноді їх, правда, домальовували у Photoshop. І, мабуть, у Путіна склалося враження, що він тут має абсолютну підтримку і його будуть зустрічати з квітами. Народ український показав йому зовсім іншу картину. Але реальна підтримка Росії була і є в так званій УПЦ Московського патріархату", — сказав він.

Епіфаній додав, що раніше священики УПЦ МП проповідували ідеї "русского міра", однак зараз заради об'єднання про це можна забути.

"Керівництво та декілька архієреїв, духовенства (УПЦ МП) є останнім форпостом російської держави в Україні. Це реально так. Ми говоримо про те, що в майбутньому залишиться певна кількість тих, які ніколи не приєднаються до єдиної Помісної православної церкви. Тут буде існувати невелика кількість у вигляді або екзархату, або Синоду Руської православної церкви. Ми не проти", — сказав митрополит.

"Я вірю, що в майбутньому і на території Російської Федерації наша церква матиме теж представництво, і буде обслуговувати тих православних українців готові бути в юрисдикції Української православної Церкви. Але це питання далекого часу", — додав він.

Митрополит ПЦУ Епіфаній Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній заявив, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

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