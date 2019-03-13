"Відчуття п*здеця": мешканці Донбасу завили від життя при Росії

На окупованому Росією Донбасі поступово вимирають цілі населені пункти.
Про це на своїй сторінці в Facebook розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан-Штірліц, прокоментувавши свідчення місцевих жителів.
"П'ять років тому вони мріяли про квітучі недореспубліки, піддавшись на російську інформмашину Кремля. Зараз пожинають плоди від "квітучих" дерев", – написав він.
ДНР
Так, офіцер ЗСУ опублікував тривожний коментар жительки Донбасу.
"І знову про Горлівку. Сьогодні повернулася з Горлівки. Відчуття наростаючого п*здеця не покидає. Моє рідне селище вимерло, від слова зовсім. По сусідству з моєю мамою живуть люди через чотири будинки в п'ятому. Сьогодні вона вперше сказала про те, що Горлівка вмирає", – поділилася жінка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів – вони заповнені лише на 10%.
Крім того, в "республіці" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.
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