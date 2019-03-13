|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Відчуття п*здеця": мешканці Донбасу завили від життя при Росії

4.1тЧитати матеріал російською

На окупованому Росією Донбасі поступово вимирають цілі населені пункти.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан-Штірліц, прокоментувавши свідчення місцевих жителів.

"П'ять років тому вони мріяли про квітучі недореспубліки, піддавшись на російську інформмашину Кремля. Зараз пожинають плоди від "квітучих" дерев", – написав він.

Новини
"Республіка бабуїн": мешканці "ДНР" поскаржилися на реалії "русского міра"

ДНР

ДНР

Так, офіцер ЗСУ опублікував тривожний коментар жительки Донбасу.

"І знову про Горлівку. Сьогодні повернулася з Горлівки. Відчуття наростаючого п*здеця не покидає. Моє рідне селище вимерло, від слова зовсім. По сусідству з моєю мамою живуть люди через чотири будинки в п'ятому. Сьогодні вона вперше сказала про те, що Горлівка вмирає", – поділилася жінка.

"Відчуття п*здеця": мешканці Донбасу завили від життя при Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів – вони заповнені лише на 10%.

Крім того, в "республіці" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
5
Смішно
14
Цікаво
15
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Бамбас вымирает потому, что кацапня жителей бамбаса на органы разбирает. А потом эти органы продает в богатую Европу, Штаты и Эмираты
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Прекрасно. Чим більше цього кацапського совка виздихає,тим краще буде для України. Україні бажано повертати Донбас і Крим без кацапського лайна,там проживаючого
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Конечно, всу ежедневно обстреливают
Показать комментарий полностью
Ответить
1
8
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Захаров Дмитрий, ты из окопа, наблюдатель? херачат всу пор тебе?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Блоги / думки