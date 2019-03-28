Готують війська і паспорти: Кремль задумав радикальні кроки на Донбасі

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей знову пронеслася новина про те, що жителям невизнаних республік "Л/ДНР" найближчим часом почнуть видавати паспорти громадян Російської Федерації.

За даними сепаратистських ЗМІ, на територію ОРДЛО вже завезли до півмільйона бланків для їхнього оформлення, і як тільки в силу вступлять прийняті нелегітимною Держдумою РФ поправки про спрощене надання російського громадянства, документи одразу ж опиняться на руках жителів окупованих територій.

Які цілі переслідує Кремль – дізнавався OBOZREVATEL.

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29 березня в силу вступають зміни в закон "про громадянство РФ" якими спрощується отримання російського громадянства для українців.

На окуповані території звезли півмільйона бланків для отримання паспортів РФ.

Роздавши російське громадянство жителям невизнаних республік "Л/ДНР", у Путіна з'явиться можливість ввести російські війська на Донбас.

Указ Путіна

Інформація про масову видачу паспортів РФ жителям невизнаних республік "Л/ДНР" з'явилася на підконтрольному бойовикам Telegram-каналі WarGonzo. Інформація нібито надійшла з джерел в "Народній Раді ДНР" і "силових структурах республіки".

За їхніми даними процедура повинна початися у квітні і охопить в першу чергу держслужбовців (співробітників адміністрацій, міністерств і силових відомств) і пенсіонерів.

"В даний час на територію вже завезли близько півмільйона бланків. Чи йде мова про внутрішні російські паспорти або закордонні – як це було у випадку Абхазії і РПО – поки що не уточнюється", – сказано в повідомленні.

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Це вже не перший раз, коли виникають подібні чутки. Ще в середині лютого про те, що жителям окупованих територій збираються роздавати російські паспорти, на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від фракції "Народний фронт" і керівник групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук.

За його словами, керівництво "народної міліції ''ЛНР'' було поінформовано, що президент РФ Володимир Путін збирається підписати указ про видачу російських паспортів жителям, які отримали документи терористичних ''республік".

"Це було озвучено на нараді за участю російських кураторів, яке проводилося в Первомайську 5 січня. Зазначена інформація була піднесена як факт того, що Росія нарешті почала процес легалізації "республік'', – пояснив Тимчук.

Втім, подібна інформація періодично виникала протягом усіх 5 років окупації. Жителям "Л/ДНР" вкдали повідомлення про швидку видачу російського громадянства, щоб ті не засумнівалися в своєму покровителя з Кремля. Але взимку 2018-2019 рр. така можливість почала набувати правовий характер з боку Росії.

У грудні 2018 року Держдума РФ у третьому і остаточному читанні прийняла поправки в закон "Про громадянство РФ", яким спрощується отримання російського громадянства для українців. Законом пропонується дати президенту РФ повноваження визначати в гуманітарних цілях категорії іноземних громадян, які мають право на набуття громадянства Росії в спрощеному порядку

"В першу чергу, дані поправки дозволять президенту підтримати наших співвітчизників в Україні, де мільйони людей стали заручниками політичного авантюризму Петра Порошенко", – заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Прийнятий закон дозволяє російському президенту Володимиру Путіну видати указ, в якому будуть перераховані категорії українців, які пройдуть за спрощеною процедурою. З огляду на, що в Держдумі не приховують, що закон спрямований в першу чергу на українців, це і дає привід говорити про те, що під зрощеної процедуру потраплять жителі "ДНР" і "ЛНР".

Володимир Путін

Підписаний закон був опублікований 28 грудня 2018 року, відповідно зміни вступають в силу вже 29 березня 2019 року. Мабуть, саме з наближенням цієї дати в Росії і на окупованих нею територіях знову стали говорити про можливість отримати російський паспорт.

Росія готова ввести війська на Донбас?

В Україні стверджують, що подібні дії РФ на окупованих територіях виразно спрямовані на дестабілізацію ситуації всередині нашої країни. Російські паспорти не покликані зробити життя людей в невизнаних "республіках" краще, у Кремля є свої причини для цього.

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"Видача російських паспортів - це подвійний крок з боку Кремля. З одного боку, мешканці окупованих територій вже розчарувалися в ідеї "російської весни", вони побачили, що вони з неї отримали, і для того, щоб ідеологічно утримати ці території під своїм впливом, як раз і потрібно було кинути цю "кістку з панського столу" у вигляді видачі російських паспортів", – сказав в коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" і координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Дмитро Тимчук Уніан

При цьому нардеп упевнений, що переміщення осіб з цими паспортами буде жорстко контролюватися з боку ФСБ РФ, щоб колишні бойовики і злочинці не потрапляли на територію Росії.

"З іншого боку, такий крок – це чергова спроба впливу на внутрішню ситуацію в Україні, і це швидше спрямоване не на президентські, а на парламентські вибори. Тому що, на жаль, у нас в країні є ще багато проросійськи налаштованих людей, і цей крок допоможе консолідувати цих людей, щоб провести в парламент якомога більше лояльних до Кремля депутатів", – вважає Тимчук.

На думку народного депутата, Росія може посприяти проходу своїх ставлеників в парламент, посиливши агресію на Донбасі.

"Ближче до парламентських виборів нам все ж потрібно очікувати ескалації конфлікту на Донбасі. Масштабних наступів не буде, на мій погляд, але буде підвищуватися градус протистояння в тому форматі, що є зараз. Це буде грати на руку проросійським партіям, які будуть переконувати виборців, що вони єдині, хто може припинити цю війну. Це може вплинути на електорат насамперед на сході України", – зазначив він.

На думку ветерана АТО і волонтера Мирослава Гая, розмови про видачу російських паспортів жителям окупованих територій дійсно пов'язані з президентськими виборами в Україні, і в Кремлі готові йти на радикальні кроки.

"Путін віддав наказ на те, щоб прийняти закон про спрощену процедуру отримання російського громадянства громадянами України ще в минулому році. Але мова про це йшла давно. Мета цього дійства - отримати законні підстави для офіційного введення російського військового контингенту для захисту "громадян Росії" на Донбасі", – заявляє він.

Армія РФ

За його словами, в РФ не збираються визнавати вибори президента в Україні, так як вже переконані в перемозі проукраїнських сил. У зв'язку з цим у Кремля залишається лише силові методи впливу на ситуацію всередині нашої країни.

"В першу чергу ми повинні розуміти, що РФ не збирається визнавати вибори президента України, навіть відповідний законопроект зареєстрували. Відповідно, якщо в Україні будуть інспіровані деструктивні дії щодо посилення хаосу, якщо російські спецслужби зможуть підняти тут протести, провести терористичні атаки, щоб залякати український. Чи завдяки п'ятій колоні вивести людей під виглядом незгоди з результатами президентських виборів, то Україні доведеться посилити оборону", – пояснює він.

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"Можливо, будуть якісь додаткові провокації на фронті, для того, щоб створити ситуацію, в якій вони зможуть сказати про наявність "загрози російським громадянам", і для їх захисту вони введуть миротворчий контингент. Але насправді зайдуть російські війська, які просто надінуть блакитні каски, перефарбують БТРи в білий колір, як це вже одного разу було в Чехословаччині ", – додав Гай.

Ветеран АТО передбачає, що провернути такий сценарій в Росії збираються досить скоро, це планується вже протягом цього і наступного року.

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