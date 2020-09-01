Від Зеленського зажадали створити Антирейдерську міжвідомчу раду

В Україні можуть створити Антирейдерську координаційну міжвідомчу раду при президентові України.

З такою ініціативою українські бізнесмени виступили під час круглого столу на тему "Бізнес під прицілом: чому українському бізнесу дедалі частіше загрожує небезпека?", який відбувся 9 липня, передає "Стоп корупції". За результатами заходу було надіслано відкритого листа до ОП з відповідною ініціативою.

Підприємців запевнили, що звернення надіслано до Офісу Генерального прокурора та Кабінету міністрів України з проханням розглянути у межах компетенції, вжити заходів згідно з чинним законодавством та проінформувати про результати.

"Враховуючи безліч прикладів захоплень бізнесу в Україні, виникла ініціатива створення Антирейдерської координаційної міжвідомчої ради при президентові України. Ця ініціатива об'єднає представників усіх силових структур, бізнес-асоціацій, громадських організацій, аби діяти ефективно та жорстко при будь-якому зазіханні на приватну власність та корпоративні права. При такому підході рейдерство в країні стане радше винятком, аніж правилом", – пише видання.

Як зазначають журналісти, це ж питання поставив президент Володимир Зеленський 28 серпня під час робочого візиту на Черкащину, де зустрівся з представниками бізнесу. Під час зустрічі обговорили важелі ефективного розвитку підприємництва та сільського господарства в регіоні, проєкти з перероблення відходів, іригаційних систем. І зокрема, окреслили фактори, які негативно впливають на бізнес-клімат та інвестування в Україну.

Йшлося про резонансні випадки: рейдерські захоплення, замовні кримінальні справи та рішення судів на прикладі ТОВ ПІІ "Еконія"Ірини Варагаш та групи компаній "Петрус" Людмили Русаліної.

Нагадаємо, Микола Петренко, з яким довгі роки вела бізнес меценатка Людмила Русаліна, зізнався у своїй причетності до замовних проваджень проти жінки, а також використанні "ручних" слідчих. За словами потерпілої, головна мета її бізнес-партнера, який перетворився на справжнього рейдера – будь-якими методами відібрати їхній спільний бізнес.

"Місяць тому після моєї пресконференції мій партнер Микола Петренко у присутності мого адвоката Олени Фролової пізно ввечері повідомив, що за замовними справами стоїть він. Що у нього є ручний кишеньковий слідчий, який повністю виконує його розпорядження. У присутності мого адвоката із вимогою підписати він передав документи, якими мене повністю усувають з мого бізнесу. І сказав: якщо я їх підпишу, то його слідчий закриє кримінальні справи і все буде добре", – розповіла тоді бізнесвумен.

Щодо Варагаш, то її історія сталася два роки тому

У липні 2018 року компанія "Еконія" зазнала атаки з боку рейдерів, тоді було зареєстровано "клон" підприємства. Справа набула широкого розголосу у ЗМІ, а вся бізнес-спільнота України та громадськість вступилися за власницю компанії Ірину Варагаш та "Еконію". Також, що найголовніше, було встановлено факт протиправних дій реєстраторів і повернуто права на майно. 9 липня 2020 року о 06:00 ранку група Головного слідчого управління МВС України силоміць вдерлася в київський офіс компанії "Еконія" та розтрощила вхідні двері задля проведення обшуків, постанови про які вручила лише після вторгнення.

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