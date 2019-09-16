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16 вересня • оновлено в 10:14
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Від вибухів побутового газу в Україні щорічно гинуть десятки людей

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Щорічно в світі фіксуються тисячі інцидентів, пов'язаних з витоком побутового газу. У сотнях випадків кухонні плити, що пропускають газ, призводять до вибухів і руйнувань будинків.

У жовтні 2018-го витік побутового газу спровокував вибух у 20-поверховому будинку у Кишиневі. Поранено 10 мешканців, четверо – загинули.

Газ став причиною також січневого вибуху будинку у Магнітогорську. Десятки людей опинилися під завалами. 28 осіб, у тому числі, 4 дитини, загинули. 13 – пропали безвісти.

Наслідки вибуху в Магнітогорську, січень 2019 року

Наслідки вибуху в Магнітогорську, січень 2019 року

24 канал

Торкнулася ця проблема і України. За статистикою, за рік в нашій країні фіксується порядку 300 надзвичайних ситуацій, пов'язаних з газом, внаслідок яких гине близько 50 осіб. Більшість з них викликані витоком газу з кухонних плит.

Від вибухів побутового газу в Україні щорічно гинуть десятки людей

Серед найгучніших газових НП – вибух в одній з квартир в Кривому Розі в жовтні 2015-го. Тоді постраждали 7 осіб, 17 мешканців будинку евакуювали. А в 2017-му році вибух внаслідок витоку газу у багатоквартирному будинку в Лисичанську забрав життя двох людей.

Тільки за останні місяці Україну збурили кілька подій, пов'язаних саме з витоком газу. 14 грудня 2018 року у Фастові на Київщині у п'ятиповерхівці пролунав вибух. Двоє людей загинули, одна отримала серйозні поранення, 30 квартир у будинку стали непридатними для життя.

28 лютого внаслідок витоку газу прогримів вибух ув житловому будинку в Чернівцях. Господиня квартири з травмами і серйозними опіками потрапила до лікарні. Дві квартири зруйновані.

У всіх цих випадках причина вибухів – одна: витік газу з кухонних плит. Трагедії можна було б уникнути, якби в квартирах, де стався витік, були встановлені плити з функцією газ-контролю.

Від вибухів побутового газу в Україні щорічно гинуть десятки людей

GEFEST

Газ-контроль - це спеціальний механізм, який припиняє подачу газу, коли вогонь в конфорці гасне. Працює система завдяки двом складникам: термопарі і електромагнітному клапану. Термопара – це спеціальний датчик, який дозволяє утримувати відкритим електричний клапан. Поки датчик фіксує нагрів від полум'я – газ подається. Якщо ж температура недостатня – клапан перекриває подачу газу.

Від вибухів побутового газу в Україні щорічно гинуть десятки людей

GEFEST

На сьогоднішній день функцією газ-контролю оснащені плити всіх основних виробників. При цьому згідно з рейтингами, які щорічно складають великі мережі з продажу побутової техніки і провідні інтернет-ЗМІ, трійка лідерів – виробників найкращих газових плит – з року в рік залишається практично незмінною. Зокрема, лідерські позиції за рядом параметрів, у тому числі, за доступністю та надійністю продукції, посідає компанія GEFEST.

Від вибухів побутового газу в Україні щорічно гинуть десятки людей

GEFEST

Це білоруське підприємство спеціалізується на виробництві плит з 1958 року. За більш ніж 60 років роботи тут навчилися робити дійсно якісні прилади, які відповідають усім європейським стандартам. При цьому, на відміну від плит, вироблених в Європі, ціни на плити GEFEST куди доступніші.

Від вибухів побутового газу в Україні щорічно гинуть десятки людей

GEFEST

Тож купити нову газову плиту і убезпечити себе від витоку газу, який може привести до фатальних наслідків, спроможний кожен українець.

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