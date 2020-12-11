Від ускладнень COVID-19 померла 28-річна волонтерка із Запоріжжя, яка допомагала військовим. Фото та відео

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла волонтерка і художниця із Запоріжжя Марія Прокоф'єва.

Смерть настала в п'ятницю, 11 грудня, повідомила на своїй сторінці у Facebook очільниця благодійного фонду "Допомога онкохворим дітям" Валентина Маркевич (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Facebook Валентини Маркевич.

"Сьогодні померла молода дівчинка, від COVID-19", – написала вона.

Останні кілька тижнів Прокоф'єва перебувала в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів.

Марія Прокоф'єва. Фото з її сторінки в Facebook

У грудні дівчину перевели в Інститут серця в Києві. Коронавірус дав ускладнення на основне захворювання – легеневу гіпертензію.

"Ускладнення після перенесеного COVID-19 вплинули на основне захворювання – легеневу гіпертензію. Маша – справжній боєць, вона вже виграла не один бій з цією хворобою", – сказано в останньому повідомленні, яке було опубліковано на її сторінці 6 грудня.

Зазначалося, що лікарі робили все можливе, щоб стабілізувати стан дівчини.

Facebook Марії Прокоф'євої.

На сторінці вік Прокоф'євої не уточнюється, проте, як пише запорізький сайт "Індустріалка", їй було 28 років.

Знайомі дівчата уточнюють, що вона з 2014 року неодноразово допомагала українським військовим. Зокрема, брала активну участь в закупівлі бронежилетів, проводила благодійний аукціон-виставку "Мистецтво проти війни", а також надавала допомогу рідним загиблих Героїв.

Марія Прокоф'єва в реанімації. Фото з її сторінки в Facebook

Маркевич також нагадала одне з останніх повідомлень Прокоф'євої про коронавірус. 23 листопада дівчина закликала людей бути більш відповідальними не тільки за себе, але і за своїх рідних.

"Ну що, сьомий тиждень пішла! Якщо врахувати, що про корону я дізналася не відразу, то можна вважати вже вісім тижнем. А це 2 місяці життя в умовах жаху, щоденного болю і мук. Ну що, розкажіть мені ще як COVID-19 лікується вітамінами і водою, просто як грип. Всі ми різні, різні організми. Так що, може варто нарешті стати відповідальним не тільки за себе, але і за інших людей!" – говорилося в її пості.

Facebook Марії Прокоф'євої.

У своєму останньому відео, яке дівчина записала і опублікувала, вона дякувала людям за допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області 24 листопада від COVID-19 помер волонтер і бізнесмен Ігор Цепенюк.