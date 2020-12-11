Від ускладнень COVID-19 померла 28-річна волонтерка із Запоріжжя, яка допомагала військовим. Фото та відео

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла волонтерка і художниця із Запоріжжя Марія Прокоф'єва.

Смерть настала в п'ятницю, 11 грудня, повідомила на своїй сторінці у Facebook очільниця благодійного фонду "Допомога онкохворим дітям" Валентина Маркевич (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні померла молода дівчинка, від COVID-19", – написала вона.

Останні кілька тижнів Прокоф'єва перебувала в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів.

У грудні дівчину перевели в Інститут серця в Києві. Коронавірус дав ускладнення на основне захворювання – легеневу гіпертензію.

"Ускладнення після перенесеного COVID-19 вплинули на основне захворювання – легеневу гіпертензію. Маша – справжній боєць, вона вже виграла не один бій з цією хворобою", – сказано в останньому повідомленні, яке було опубліковано на її сторінці 6 грудня.

Зазначалося, що лікарі робили все можливе, щоб стабілізувати стан дівчини.

На сторінці вік Прокоф'євої не уточнюється, проте, як пише запорізький сайт "Індустріалка", їй було 28 років.

Знайомі дівчата уточнюють, що вона з 2014 року неодноразово допомагала українським військовим. Зокрема, брала активну участь в закупівлі бронежилетів, проводила благодійний аукціон-виставку "Мистецтво проти війни", а також надавала допомогу рідним загиблих Героїв.

Маркевич також нагадала одне з останніх повідомлень Прокоф'євої про коронавірус. 23 листопада дівчина закликала людей бути більш відповідальними не тільки за себе, але і за своїх рідних.

"Ну що, сьомий тиждень пішла! Якщо врахувати, що про корону я дізналася не відразу, то можна вважати вже вісім тижнем. А це 2 місяці життя в умовах жаху, щоденного болю і мук. Ну що, розкажіть мені ще як COVID-19 лікується вітамінами і водою, просто як грип. Всі ми різні, різні організми. Так що, може варто нарешті стати відповідальним не тільки за себе, але і за інших людей!" – говорилося в її пості.

У своєму останньому відео, яке дівчина записала і опублікувала, вона дякувала людям за допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області 24 листопада від COVID-19 помер волонтер і бізнесмен Ігор Цепенюк.