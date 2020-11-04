Від ускладнень COVID-19 помер відомий український реаніматолог. Фото

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, 4 листопада помер відомий в Україні реаніматолог, професор Фелікс Глумчер.

Про це в Facebook повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, зазначивши, що він вніс величезний внесок в лікування важких хворих і підготовку нових кадрів (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Немає більше сил... Сьогодні на тлі коронавирусной хвороби помер видатний реаніматолог, професор Фелікс Семенович Глумчер. Розумний, професійний, сильний, прямий, самодостатній і працьовитий... я не знаходжу слів, щоб описати його внесок в лікування важких хворих, підготовку кадрів", – написала вона.

Фелікс Глумчер (ліворуч) і Петро Фомін (праворуч). Facebook Ольги Голубовської

Голубовська також нагадала, що влітку помер академік Петро Фомін, з яким дружив Глумчер.

"Два метри української медицини, два академіки, залишили нас у цьому році, друзі – Петро Дмитрович Фомін помер цього літа. Ціла епоха лікарів, які присвятили своє життя людям", – додала вона.

Facebook Ольги Голубовської.

Фелікс Глумчер народився 30 січня 1949 року. Він був членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України, доктором медичних наук, професором, лауреатом державної премії України у галузі науки і техніки, заслуженим лікарем України. Також завідував кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня від ускладнень COVID-19 помер лікар-анестезіолог-реаніматолог Тернопільської центральної районної лікарні Олег Петренко.