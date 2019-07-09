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"Від творців "Узеленського! "В'ятрович відповів Разумкову на скандальну заяву про мову

2.1тЧитати матеріал російською

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович різко висловився про використання російської мови.

Таким чином, він відреагував на заяву глави партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" Дмитра Разумкова, який має намір і далі публічно розмовляти мовою агресора.

"А ще можна підтримувати російську пенітенціарну систему, поки в тюрмах РФ наші політв'язні. Можна відправляти в Росію додаткову зброю, поки з нею триває війна. І захищати права росіян в Криму, поки він анексований. Безліч цікавих підходів для боротьби з російською агресією від творців "Узеленського", - написав він у своєму Facebook.

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Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Мовний скандал
Особи
Володимир В'ятровичДмитро Разумков
Місце
Україна
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Вот чем отличается партия пети от партии голос вакарчука. Тем, шо у пети вятрович а у славика жена вятровича. И эти галичане писчят как сучки, хотят до власти.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Якщо вони неспроможні вивчити українську мову, то чого було пхатися до влади в Україні?! От в росії нехай і керують.
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