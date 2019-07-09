"Від творців "Узеленського! "В'ятрович відповів Разумкову на скандальну заяву про мову

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович різко висловився про використання російської мови.

Таким чином, він відреагував на заяву глави партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" Дмитра Разумкова, який має намір і далі публічно розмовляти мовою агресора.

"А ще можна підтримувати російську пенітенціарну систему, поки в тюрмах РФ наші політв'язні. Можна відправляти в Росію додаткову зброю, поки з нею триває війна. І захищати права росіян в Криму, поки він анексований. Безліч цікавих підходів для боротьби з російською агресією від творців "Узеленського", - написав він у своєму Facebook.

Володимир В'ятрович Facebook В'ятрович а

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