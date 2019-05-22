"Від тебе тхне землею": Соколова шокувала стереотипами українців про рак

Українська журналістка Яніна Соколова, яка зізналася, що пережила тривалу боротьбу з раком, розповіла про страшні стереотипи щодо цієї хвороби в українському суспільстві.

Вона особисто була змушена зіткнутися із ними у повсякденному житті. Одкровеннями про те, як долала хворобу і як на це реагувало оточення, телеведуча поділилася в інтерв'ю "Детектор Медіа".

За словами Соколової, їй довелося пройти величезний етап лікування – тридцять променевих терапій і хіміотерапії. Все це спричинило втрату волосся, на що українське суспільство вкрай часто реагує неадекватно.

"Ставлення соціуму до людей, в тому числі без волосся – як до тих, хто має якусь інвалідність. І значна частина людей, із якими я зіткнулася за межами лікарні, та й у ній теж, ставляться до онкохворих як до тих, хто приречений на смерть. Тобто, якщо ти лисий, то "явно маєш те, що може передатися, і від тебе тхне вже землею", – шокувала журналістка.

Вона додала, що оскільки є медійною персоною, яку всюди впізнають, то ходить у перуці. Однак у її житті були ситуації, коли вона була змушена побачити цинізм людей, які не розуміють, як це боротися з раком.

"Одного разу я поїхала робити манікюр у такому маленькому містечку в шапці і просто за інерцією зняла її. Протягом цих тридцяти хвилин манікюру я відчула весь сморід невихованості українського суспільства. Спочатку у мене запитали, чи є у мене температура, далі – чи точно мені добре, потім на мене дивився весь салон. Усі! Згодом почали мені робити манікюр, але жінка весь час виходила, щоб протерти спиртом собі руки, потім вона одягла маску на обличчя", – згадує Соколова.

Яніна Соколова Facebook Яніни Соколової

"Але це була я – внутрішньо сильна людина, яка готова до таких речей, тому спостерігала за цим навіть із цікавістю, тому що потім зможу це вкласти в історію книги. А загалом для людей, які перебувають в емоційно складному стані, переживати ще і такий тиск соціуму – це взагалі жах", – додала вона.

Аналогічне ставлення до онкохворих, зізналася журналістка, спостерігається і в стінах медустанов. Особливо яскраво його демонструє медперсонал.

"Медичні сестри, прибиральниці і такий персонал, який весь час проводить із хворими, – це часто люди, які не дуже раді тому, що ти живеш. Відповідно, це ставлення потрібно міняти і паліативну медицину загалом, що мене зараз найбільше турбує", – розповіла вона.

Соколова вважає, що особливо важливо це для тих людей, чиї випадки важкої хвороби безнадійні.

"Люди часто помирають у лікарнях на курсах хіміотерапії. І лікарі знають, що вони помруть, але для того, щоб підтримувати їхні організми, змушені тримати їх у лікарні. У мене, слава Богу, не було метастазів, у мене вже все гаразд, але люди, які мають такий діагноз, ускладнений метастазами, які пройшли вже двадцять курсів хіміотерапії і відчувають себе дуже погано, знаючи, що це вже фінал, – змушені сидіти в лікарнях і доживати останні дні, тому що держава Україна не має можливості тримати їх удома", – шкодує журналістка.

"Люди вмирають у палаті або в Інституті раку, в кращому випадку. А якщо вони живуть у регіонах... Ви ж уявляєте, як часто виглядають наші лікарні? Так ось ці люди вмирають на самоті. І плюс, не забувайте, що якщо людина лежить в палаті, вона лежить не одна, а з шістьма іншими людьми, які теж перебувають у такому стані – комусь краще, комусь гірше. Це величезна проблема, і психологічна зокрема", – підкреслює вона.

Що стосується випадку Соколової, то вона зізналася, що її особиста боротьба стала для неї поштовхом до зміни життя і допомоги іншим людям, які зіткнулися з такою ж проблемою.

"Я лежала в реанімації, дивилася в стелю і думала про те, що ця хвороба має бути якимось сигналом, знаком і поштовхом для того, щоб зробити щось корисне для цієї країни і для людей. Зрозуміла, що треба робити проект, який розповість всю цю мою історію. Адже видалення органів і, власне, реанімації передувала історія того, як я дізналася, що у мене рак, і він у мене досить давно", – говорить телеведуча.

"Вважаю, що коли з тобою щось відбувається, то це сигнал для того, щоб ти щось віддав, а не щось прийняв. Тобто, вдячна небу за те, що воно подало мені цей сигнал, за те, що я здорова зараз, і за те, що ця історія може бути корисною людям", – оптимістично підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку травня помер ветеран АТО, військовий третього полку спеціального призначення Віталій Драган ("Кощій"), який декілька років боровся з онкологічним захворюванням.

У 2017 році в захисника України діагностували онкологічне захворювання лімфатичної системи. У 2018 році Драгана направили на лікування до Національного інституту раку.

Однак там лікар, кандидат медичних наук Ганна Губарєва, відмовилася лікувати Віталія за пільговою системою, заявивши, що "ніяких пільг не буде, тому що ти вбивав братній народ".

Пізніше стало відомо, що лікаря звільнили із займаної посади.

Але після гучного звільнення Губарєва була відновлена на роботі і навіть отримала підвищення. Вона стала секретарем Комісії із питань етики в Інституті, яка відповідає за узгодження проведення клінічних випробувань.

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