Від спеки до похолодання: прогноз погоди до кінця травня

В останні дні травня в Україні очікується підвищення температури повітря, а короткочасні дощі та грози пройдуть лише 25 числа в деяких областях.

Про це в своєму блозі на сайті opinion.biz.ua написала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, опади зумовлять атмосферні фронти.

"В центральній частині і на півдні підуть зливи, там - без істотних опадів, за винятком Запоріжжя. Температура повітря впродовж дня +24... +28 градусів. Синоптичний нюанс п'ятниці - істотне посилення північно-східного вітру", - уточнила синоптик.

Вже 26 травня атмосферний фронт покине територію України, опади припиняться, а по всій території країни буде переважати суха погода, лише на заході ще можливі невеликі дощі.

"Після фронту в більшості областей знизиться температура повітря, похолодає до +19... +23 градусів, на півдні +22... +26 градусів", - наголосила Діденко.

27 травня, в неділю, погода істотно не зміниться, буде сухо, на заході трохи локальних дощів, всюди очікується +20... +25 градусів.

При цьому ночі 26 і 27 травня будуть холодними: +7... +12 градусів. В інший період передбачається +10... +16 градусів.

"Початок наступного тижня, 28, 29, 30 травня, відзначиться підвищенням температури повітря. В більшості областей України буде домінувати суха повітряна маса з підвищеним атмосферним тиском і денною температурою повітря до +25... +29 градусів. При більш інтенсивному сонячному прогріванні ймовірно місцями до +30 градусів. Тобто на початку тижня українців очікує помірна спека ", - розповіла Діденко.

А вже 31 травня в західних областях України пройдуть дощі з грозами, на решті території буде сухо і тепло. У східних областях у наступний четвер очікується зниження температури повітря до +13... +18 градусів.

У Києві короткочасні дощі можливі тільки 25 травня, а з понеділка, 28 травня, повітря над Києвом знову почне прогріватися, і перша половина тижня, до кінця травня, обіцяє бути без опадів, з сонцем і теплом. Температура повітря поступово підвищиться і протягом дня складе +25... +29 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в період вихідних з суботи, 26 травня, по понеділок, 29 травня, температура повітря прогріється до 28 градусів, але при цьому очікуються дощі та грози.