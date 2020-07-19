Від спеки до похолодань: з'явився прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Погода в Україні з 20 по 24 липня коливатиметься – від спеки до невеликого похолодання.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в деяких регіонах очікуються дощі з грозами.

Так, в понеділок і вівторок, 20-21 липня, майже по всій країні, крім центральних областей, підуть короткочасні дощі. Температура повітря на півдні вночі досягне 15-20 градусів, вдень +27+32. На решті території вночі 12-17 градусів, вдень від 24 до 29 тепла, на заході +20+25.

У Києві можливі дощі з грозами, вдень від 24 до 29 градусів, вночі +12+17.

Прогноз погоди на 20 липня Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 21 липня Укргідрометцентр

У середу, 22 липня, в західних і північних областях прогнозують короткочасні дощі та грози. Вночі очікується від 12 до 18 градусів, на півдні до +21, у західних та північних областях 8-14 тепла. На решті території +21+27, на півдні, а також у більшості центральних та східних областях від 26 до 32 тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 12-17 тепла, вдень від 21 до 26 градусів.

Прогноз погоди на 22 липня Укргідрометцентр

У четвер і п'ятницю, 23-24 липня, переважно без опадів. Вночі 8-15 тепла, вдень 19-25 градусів. У південно-східній частині 12-17, вдень 24-29 градусів.

У Києві вночі 12-14 тепла, вдень 21-23.

Прогноз погоди на 24 липня Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 23 липня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стали спостерігатися різкі перепади температури повітря – на 10-11 градусів в межах одного-двох днів. Синоптик прогнозує, що цей процес розтягнеться не тільки на літо, а й практично на весь 2020 й рік.