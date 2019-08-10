Від спеки до грози: синоптики уточнили мінливий прогноз по Україні

В Україні в суботу, 10 серпня, погода буде досить мінливою. Зокрема, в окремих регіонах синоптики прогнозують дощі і грози зі шквалами.

На решті території буде сухо, повідомляє Укргідрометцентр. Холодніше буде на півночі, сході, в центральних областях і частини західного регіону (+23 +27 градусів).

Спеку очікують при цьому на на Закарпатті (до +31 градуса), в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій областях та на півдні – від +27 до +30.

Дощі в Україні Ілюстрація

У Києві 10 серпня – без опадів. Вночі від +14 до +16, вдень +24 +26 тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами народних синоптиків, у серпні і вересні 2019 року в Одеській області на півдні України очікується "оксамитовий сезон" – погода сприятиме відпочинку на морі.

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