Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Від спеки до грози: синоптики уточнили мінливий прогноз по Україні

578 Читати матеріал російською

В Україні в суботу, 10 серпня, погода буде досить мінливою. Зокрема, в окремих регіонах синоптики прогнозують дощі і грози зі шквалами.

На решті території буде сухо, повідомляє Укргідрометцентр. Холодніше буде на півночі, сході, в центральних областях і частини західного регіону (+23 +27 градусів).

Спеку очікують при цьому на на Закарпатті (до +31 градуса), в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій областях та на півдні – від +27 до +30.

Новини
Літо повертається! Синоптик дала прогноз погоди на вихідні в Україні

Дощі в Україні

Дощі в Україні

Ілюстрація

У Києві 10 серпня – без опадів. Вночі від +14 до +16, вдень +24 +26 тепла.

Від спеки до грози: синоптики уточнили мінливий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами народних синоптиків, у серпні і вересні 2019 року в Одеській області на півдні України очікується "оксамитовий сезон" – погода сприятиме відпочинку на морі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...