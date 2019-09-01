Від щеплення до жилета: що чекає школярів в новому навчальному році

У більшості українських шкіл в неділю, 1 вересня, проводять урочисті лінійки. А до навчання діти приступлять уже в понеділок, 2 вересня.

Цього року школярів чекає відразу кілька нововведень. По-перше, шкільна форма скасована, тому вимагати її в принципі ніхто не має права. У чому ходити в школу вирішують самі батьки. У школах вчителі перестануть озвучувати оцінки, а зі стін повинні прибрати дошки пошани відмінників. Уроки зможуть вести не тільки вчителі, але інші фахівці. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Коли почнеться навчальний рік

У цього року 1 вересня випадає на неділю. Оскільки всі школи у нас тепер автономні, то вони мають право самі приймати рішення, коли проводити лінійки і починати навчальний процес. У багатьох школах країни вирішили 1 вересня провести просто урочисті лінійки, а саме навчання почати вже 2 вересня.

Шкільна лінійка капітал

"Ми переживали, що наша першокласниця піде в школу 2 вересня, а їй на лінійці віршик треба читати саме про 1 вересня. Вона все задавала нам питання, як це так, адже вже буде 2-е число. Ну, на зразок тепер вирішили, що в неділю буде лінійка, діти познайомляться з класом, вчителькою, і вчитися вже почнуть 2-го числа ", - говорить Андріана Дронова з Харківської області.

Але батьки старшокласників не надто задоволені, адже деякі з відпустки тільки повернуться 1 вересня, в неділю. "Ми заздалегідь за календарем дивилися, і відпустку запланували на самий кінець серпня. Квитки спеціально взяли на 1 вересня, щоб продовжити відпочинок. А тут – лінійка. Звичайно, не підемо", - обурюється мама 7-класника на одному з форумів.

Шкільні лінійки пройдуть 1 вересня

Але в основному батьки до школи готові. Тим більше в неділю більшість не працює, і з задоволенням проводять дітей в школу, поспілкуються з учителями.

Форми начебто немає, але вона є

У новому навчальному році повністю скасована шкільна форма. Таке рішення прийняв президент Володимир Зеленський. Правда, багато батьків говорять, що в їх школах форма скасована вже давно, замість неї в навчальний заклад потрібно ходити в діловій або офісному одязі.

"Хоча шкільну форму і скасували, але у нас адміністрація вимагає діловий стиль. Тобто кожен встановлює свій дрес-код. У нас, наприклад, просять приходити в спідницях і блузках дівчаток, хлопчикам – костюми або штани з сорочкою, гольфом. Фактично це і є та ж форма ", - вважає Аня Глухенька з Харкова. Її дочка піде в 7 клас.

Форми немає, але вона є Жіночий журнал

"Ми в школу ходимо в сірому класичному костюмі. Хоча форму скасували, але ми привчаємо сина к гарному зовнішньому вигляду. Та й в школі як гопники ніхто не ходить. Ходять в чорних джинсах, регланах, поло, теніски, сорочки", - говорить мама третьокласника київської школи Алевтина Симоненко.

"У ліцеях і гімназіях свій дрес-код. Мій син вчиться в гімназії на Печерську в столиці. У минулому році ходив в чорних джинсах і худі. Цього року, оскільки випускний клас, попросили купити костюм", - розповідає мама Валентина.

"Шкільна форма, це як благодійні фонди в школах або батьківські комітети. Їх начебто немає, але вони є. Тому нам щороку розповідають про діловий стиль, який як дві краплі води схожий на шкільну форму. Подивіться в магазинах або на сайтах одягу – всюди є шкільна форма, і батьки її купують. Тому що самі вже звикли, по-іншому себе школу не уявляють. У цьому році моя дочка в школу піде дійсно без форми. Буде жарко – джинси і футболка, стане холодніше - буде носити плаття або знову джинси і светр. Посмотрим, що нам скажуть", - вважає мама Вікторія Черненко з Дніпропетровської області.

Що думають батьки про форму Кідстаф

Що думають батьки про форму Кідстаф

Які ще новинки чекають школярів

Також в цьому році школярі повинні отримати електронні учнівські квитки. Це дозволить батькам за допомогою спеціального додатку відстежувати пересування дитини по місту.

Учні 1-4 класів повинні будуть носити світловідбиваючі жилети, це необхідно для безпеки при переході дороги в темний час доби.

Світловідбиваючі жилети ТСН

Також з нового навчального року в навчальних закладах введуть мережеву форму навчання. Вести уроки зможуть не тільки вчителі. Це можу робити і представники різних гуртків або спеціальних організацій.

Тепер вчителі не повинні при всіх озвучувати оцінки учня, а в школах скасують дошки пошани відмінників. У міністерстві освіти порахували, що так зможуть вирішити проблему з цькуванням учнів. Адже всі діти талановиті по-своєму.

З 1 вересня не візьмуть до школи дітей без щеплень. Це вже викликало бурхливі обговорення серед батьків. Не дивлячись на спалах захворюваності на кір, серед батьків є категоричні противники вакцинації. Вони вже виходили на акцію протесту. Без скандалів на початку року може і не обійтися.

Без щеплень в школу не візьмуть Банки сьогодні

Батьки витрачають від 1500 гривень до 2 тисячі доларів

Батьки вже підраховують, скільки їм довелося викласти в цьому році на то, щоб зібрати дитину в школу.

Ціни різняться в залежності від можливостей і місця проживання. Наприклад, одна мама з Києва повідомила, що все необхідне для 12-річної дочки придбала на 2 тисячі доларів. Чим викликала навіть скандал в сім'ї.

"А що таке, я купувала гарні брендові речі. Рюкзак, пару суконь, три костюми, брюки, по кілька регланів, блузки, туфлі, канцелярію, зошити і новенький телефон. Я теж працюю і маю право", - дивується мама.

Канцелярія для школяра mama.ua

Інші батьки розповідають, що збір до школи обійшовся в 1,5-3 тисячі гривень. "Я намагаюся все купувати заздалегідь, мало не в червні, коли ціни ще не такі високі. Всі зошити, канцтовари, рюкзаки, сорочки, спортивну форму, кросівки і туфлі. Якщо вийде, то і костюми, і джинси з гольфами, теж в липні. В цьому році на кожного зі своїх двох пацанів я витратила по 2,5-3 тисячі грн ", - говорить Світлана Криворучко з Одеси.

Батьки із сіл і райцентрів вважають і ці гроші занадто великими. На підготовку на 1 вересня у них йде до 1,5 тис гривень. "Найдорожчий це костюм, але часто діти виростають, і костюм дістається молодшим. Також як і спідниці, сукні для дівчаток. Якщо доводиться купувати новий, то тільки на базарі. В цьому році вклалася в 500 грн на костюм і 300 грн на туфлі для хлопчика. Купила нову вишиванку, бо зі старої він виріс, і дві сорочки. Ще зошити, ручки, олівці, альбом, пенал, лінійки, фарби, а рюкзак залишився з минулого року ", - розповіла мешканка Львівської області Марія.

Зібрати дитину до школи коштує від 1,5 тисячі гривень kolobok.ua

Також багато батьків діляться адресами інтернет магазинів, де можна купити одяг для школи. Одні вважають, що дешевше і якісніше одяг у польських виробників, інші говорять про українські.

В середньому ж, взуття для хлопчика коштує 550 грн, і 600-650 грн для дівчинки. Кросівки 300 грн, спортивна форма 300 грн. Спідницю для дівчинки можна купити за 200 грн,, піджаки що для хлопчиків що для дівчаток – від 300 грн. Хороші шкільні рюкзаки стартують від 600 грн. Набір канцелярії обійдеться від 300 до 450 грн.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!