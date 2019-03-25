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Від морозу і снігу до +12: синоптики дали неоднозначний прогноз по Україні

1.1тЧитати матеріал російською

У понеділок, 25 березня, погоду в Україні визначатиме не надто холодна і переважно волога повітряна маса.

У Карпатському регіоні, а вдень і у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікується невеликий дощ, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні до 6° тепла; удень 7-12°.

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Насуваються дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні

У Києві — без істотних опадів; температура повітря вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла.

Від морозу і снігу до +12: синоптики дали неоднозначний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що справжня весняна, тепла і сонячна погода в Україні очікується лише ближче до середини квітня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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