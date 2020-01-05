Від мокрого снігу до -10: синоптики дали неоднозначний прогноз по Україні

В Україні в неділю, 5 січня, погоду визначатиме тепле і вологе повітря атлантичного походження, але в Карпатах при цьому вдарять морози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, місцями очікується невеликий мокрий сніг і дощ; на дорогах ожеледиця. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах 5-10° морозу.

Погода в Україні

У Києві очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі та вдень 0-2° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, красивого і снігового Різдва в Україні в 2020 році не передбачається. За прогнозами синоптиків, погода 7 січня буде переважно суха і не дуже морозною.

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