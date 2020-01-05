Головна Новини
5 січня • оновлено в 09:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Від мокрого снігу до -10: синоптики дали неоднозначний прогноз по Україні

1.8т
Читати матеріал російською

В Україні в неділю, 5 січня, погоду визначатиме тепле і вологе повітря атлантичного походження, але в Карпатах при цьому вдарять морози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, місцями очікується невеликий мокрий сніг і дощ; на дорогах ожеледиця. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах 5-10° морозу.

Новини
Місцями снігопади: прогноз погоди в Україні на 5 січня від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

У Києві очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі та вдень 0-2° тепла.

Від мокрого снігу до -10: синоптики дали неоднозначний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, красивого і снігового Різдва в Україні в 2020 році не передбачається. За прогнозами синоптиків, погода 7 січня буде переважно суха і не дуже морозною.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги