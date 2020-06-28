Від Кучми до Зеленського: як президенти України шість разів змінювали Конституцію

У неділю, 28 червня, виповнилося 24 роки Конституції України. Вона була ухвалена під час президентства Леоніда Кучми у 1996 році і відтоді переписувалася шість разів.

Це були здебільшого політичні акції, які проводили для зміцнення своєї влади, ослаблення опонентів чи просто заради піару. Зміни жодного разу не стосувалися покращення життя людей, пише Страна.

Перша спроба змінити Конституцію була зроблена Кучмою у 2000 році. Вона була викликана бажанням контролювати парламент. Президент докладав усіх зусиль, щоб Верховна Рада погодилася імплементувати результати референдуму. Але всі вони провалилися після скандалу з убивством Георгія Гонгадзе – в країні почалися акції протесту "Україна без Кучми".

Наступною, більш вдалою спробою Кучми стала зміна Конституції України у 2004 році. Не виключено, що це допомогло уникнути громадянської війни в країні, яка могла спалахнути в період президентських виборів і Помаранчевої революції. Тоді Рада проголосувала за зміни, урізавши повноваження президента у справі формування уряду.

Таким чином Україна перетворювалася на парламентсько-президентську республіку. Реформа 2004 року, посиливши Раду, посилила і прем'єра, заклавши конфлікт по лінії Кабміну та Банкової. Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах він скасував реформу через Конституційний суд.

Влітку 2015 року президент Петро Порошенко вніс законопроєкт, який змінює Конституцію в частині децентралізації. При цьому головним було питання Донбасу, вирішення якого вимагала Європа після підписання других Мінських угод. 31 серпня закон ухвалили у першому читанні, під Радою відбулися сутички націоналістів і поліції, в результаті вибуху гранати загинули четверо нацгвардійців. Друге читання було заплановане на 2016 рік, але не відбулося. Новий президент України Володимир Зеленський прямо заявив, що вносити особливий статус Донбасу до Конституції не буде.

У лютому 2019 року Верховна Рада за поданням Порошенка скасувала фактичний позаблоковий статус України і записала до Конституції прагнення в НАТО, а також Євросоюз.

Восени 2019 року Верховна Рада скасувала депутатський імунітет, записаний у Конституції. Однак з моменту фактичного скасування імунітету – 1 січня 2020 року – жоден чинний депутат за ґратами не опинився. Таким чином, Конституцію України переписували шість разів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Порошенко запропонував Зеленському нову дату Дня Конституції.