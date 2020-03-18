Від коронавірусу за кордоном одужало декілька українців, проте ще сотні громадян перебувають на карантині і понад 10 проходять лікування.

За даними о 23:00 17 березня, п'ятеро громадян України одужали: в Італії – 1 і в Японії - 4, повідомляється на сторінці Міністерства закордонних справ у Facebook.

Також 12 українців проходять лікування за кордоном: в Німеччині – 5, в Італії – 2, в Польщі -2, в Молдові – 1, в ОАЕ – 1, в Домініканській Республіці – 1.

На карантині перебуває 744 людини: в Єгипті – 712 (в двох готелях), в Бразилії – 16, в Німеччині – 7, в Домініканській Республіці – 3, в ОАЕ – 3, в Молдові – 3.

Летальний випадок за кордоном залишається поки єдиним – це жінка, яка померла в Італії 13 березня.

Всього до України повернулося вже 11 758 громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС оприлюднив точки евакуації українців із-за кордону. У відомстві запевнили, що громадяни гарантовано повернуться на батьківщину безкоштовно або за пільговою ціною.

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