У Китаї з початку епідемії коронавірусу COVID-19 зареєстровано 80 270 випадків захворювання, з них померла 2981 особа, одужали – майже 50 000.
Про це заявив Держкомітет охорони здоров'я КНР. Всього у світі за межами Китаю зафіксовано 172 cмертельні випадки, заразилися вже 92 314 осіб.
За 3 березня в Китаї зареєстровано 38 смертей від коронавірусу, виявлено 119 нових хворих. В епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей померли 37 осіб, одна – в автономному районі Внутрішня Монголія.
Від коронавірусу вилікувалася вже більш як половина хворих
У Хубеї за добу зареєстровано 115 нових хворих. З початку епідемії в грудні минулого року в провінції померла вже 2871 особа, захворіли 67 332, понад 38,5 тисячі пацієнтів вилікувалися й виписані з лікарень.
Всього на материковій частині країни 27,4 тисячі осіб залишаються на лікуванні в медзакладах, стан понад 6,4 тис. пацієнтів оцінюється як важкий. Майже 50 000 осіб одужали й покинули медустанови.
На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровані 152 епізоди захворювання: в Гонконзі – 100 (за двох смертей), в Макао – 10, на Тайвані – 42 (один випадок смерті).
Вірус дістався і до Польщі – там зареєстрований перший випадок зараження у чоловіка, який приїхав із Німеччини.
У Білорусі тим часом уже підтвердили 6 випадків захворювання. Чотири з них – у Мінську.
У Південній Кореї коронавірус діагностований у 5186 осіб (31 – померла), в Ірані 2336 інфікованих (померли 77 осіб). В Італії 2036 випадків зараження (52 особи померли).
Найактивніше вірус поширюється в таких країнах:
Китай (80 151)
Південна Корея (5 186)
Іран (2 336)
Італія (2 036)
Японія (283)
Франція посідає шосте місце (204 випадки), далі йдуть Німеччина (188) і Іспанія (153). Замикають десятку Сінгапур (110) і США (107).
У Європі ситуація така:
Італія – 2 036 випадків інфікування
Франція – 204
Німеччина – 188
Іспанія – 153
Швейцарія – 56
Великобританія – 51
Норвегія – 32
Нідерланди – 24
Австрія, Швеція – по 21
Бельгія – 13
Ісландія – 11
Сан-Марино – 10
Хорватія – 9
Греція – 7
Фінляндія, Данія – по 6
Чехія – 5
Румунія, Грузія, Росія – по 3 випадки
Португалія – 2
Ірландія, Північна Македонія, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Монако, Люксембург, Андорра, Україна – по одному випадку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня перший випадок зараження коронавірусом виявили в Україні – чоловік прибув із Італії в місто Чернівці.
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