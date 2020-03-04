У Китаї з початку епідемії коронавірусу COVID-19 зареєстровано 80 270 випадків захворювання, з них померла 2981 особа, одужали – майже 50 000.

Про це заявив Держкомітет охорони здоров'я КНР. Всього у світі за межами Китаю зафіксовано 172 cмертельні випадки, заразилися вже 92 314 осіб.

За 3 березня в Китаї зареєстровано 38 смертей від коронавірусу, виявлено 119 нових хворих. В епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей померли 37 осіб, одна – в автономному районі Внутрішня Монголія.

Від коронавірусу вилікувалася вже більш як половина хворих

У Хубеї за добу зареєстровано 115 нових хворих. З початку епідемії в грудні минулого року в провінції померла вже 2871 особа, захворіли 67 332, понад 38,5 тисячі пацієнтів вилікувалися й виписані з лікарень.

Всього на материковій частині країни 27,4 тисячі осіб залишаються на лікуванні в медзакладах, стан понад 6,4 тис. пацієнтів оцінюється як важкий. Майже 50 000 осіб одужали й покинули медустанови.

На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровані 152 епізоди захворювання: в Гонконзі – 100 (за двох смертей), в Макао – 10, на Тайвані – 42 (один випадок смерті).

Вірус дістався і до Польщі – там зареєстрований перший випадок зараження у чоловіка, який приїхав із Німеччини.

У Білорусі тим часом уже підтвердили 6 випадків захворювання. Чотири з них – у Мінську.

У Південній Кореї коронавірус діагностований у 5186 осіб (31 – померла), в Ірані 2336 інфікованих (померли 77 осіб). В Італії 2036 випадків зараження (52 особи померли).

Найактивніше вірус поширюється в таких країнах:

Китай (80 151)

Південна Корея (5 186)

Іран (2 336)

Італія (2 036)

Японія (283)

Франція посідає шосте місце (204 випадки), далі йдуть Німеччина (188) і Іспанія (153). Замикають десятку Сінгапур (110) і США (107).

У Європі ситуація така:

Італія – 2 036 випадків інфікування

Франція – 204

Німеччина – 188

Іспанія – 153

Швейцарія – 56

Великобританія – 51

Норвегія – 32

Нідерланди – 24

Австрія, Швеція – по 21

Бельгія – 13

Ісландія – 11

Сан-Марино – 10

Хорватія – 9

Греція – 7

Фінляндія, Данія – по 6

Чехія – 5

Румунія, Грузія, Росія – по 3 випадки

Португалія – 2

Ірландія, Північна Македонія, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Монако, Люксембург, Андорра, Україна – по одному випадку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня перший випадок зараження коронавірусом виявили в Україні – чоловік прибув із Італії в місто Чернівці.

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