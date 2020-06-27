Від коронавірусу померла глава лабораторного центру Львова

Керівниця Львівського лабораторного центру Галина Михальчук померла від коронавірусу.

Про це в Facebook повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко.

"Сьогодні перестало битися серце гарної і мудрої людини, жінки, матері, бабусі, яка все життя віддала роботі в СЕС, де працювала завідуючою санітарно-гігієнічним відділом СЕС Франківського району Львова, в подальшому очолила лабораторний центр Львова... Михальчук Галини Трохимівни. Її життя забрав коронавірус", – написала вона.

Відзначимо, Львівська область посідає перше місце в Україні за кількістю випадків захворювання COVID-19 – 5 004 інфікованих, з яких вилікувалися 737 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу помер начальник Львівського військового госпіталю Іван Гайда. Полковнику медичної служби ЗСУ було 58 років.