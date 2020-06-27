Керівниця Львівського лабораторного центру Галина Михальчук померла від коронавірусу.

Про це в Facebook повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко.

"Сьогодні перестало битися серце гарної і мудрої людини, жінки, матері, бабусі, яка все життя віддала роботі в СЕС, де працювала завідуючою санітарно-гігієнічним відділом СЕС Франківського району Львова, в подальшому очолила лабораторний центр Львова... Михальчук Галини Трохимівни. Її життя забрав коронавірус", – написала вона.

Відзначимо, Львівська область посідає перше місце в Україні за кількістю випадків захворювання COVID-19 – 5 004 інфікованих, з яких вилікувалися 737 осіб.

Від коронавірусу померла глава лабораторного центру Львова

Як писав OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу помер начальник Львівського військового госпіталю Іван Гайда. Полковнику медичної служби ЗСУ було 58 років.