Від коронавірусу помер український єпископ Ян Нємєц

У лікарні Ланьцуті (Польща) після ускладнень від коронавірусу помер єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Ян Нємєц. Йому виповнилося 62 роки.

Трагічною звісткою поділилися на сайті Католицького медіа-центру. Зазначається, що про похорон священнослужителя буде повідомлено згодом.

Відомо, що після підтвердження діагнозу COVID-19 єпископ спершу потрапив до лікарні в Кам'янці-Подільському. Однак його стан був важким через супутні захворювання: дихати він міг лише за допомогою кисневої маски.

Вночі з 21-го на 22 жовтня єпископа перевезли під киснем до лікарні в Ланьцуті. У нього було вражено 85% легень. І хоча за декілька днів йому стало краще, 27 жовтня в нього трапилася зупинка кровообігу – о 18:20 за київським часом життя Яна Нємєця обірвалося.

Ян Нємєц credo.pro

"Останнім часом стан здоров'я єпископа погіршився. Владика важко переносив коронавірус, бо мав супутні захворювання. Він перебував на лікуванні у Польщі. Натомість сьогодні ввечері єпископ відійшов до Дому Отця. Вічне спочивання дай померлому, Господи! А світло віковічне нехай йому світить!" – підкреслили в Католицькому медіа-центрі.

Зауважимо, що перед смертю Ян Нємєц надіслав єпископу-помічнику Кам'янець-Подільської дієцезії Радославу Змітровичу своє останнє повідомлення: "Сила молитви. Під Твою Милість. Благословляю".

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