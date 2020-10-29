Від коронавірусу помер нардеп 3-го скликання Бабич
У четвер, 29 жовтня, від коронавірусу помер народний депутат України 3-го скликання Валерій Бабич. Йому було 67 років.
Про трагедію повідомила на своїй сторінці у Facebook дружина експрем'єр-міністра Анатолія Кінаха, Марина Кінах. "Від цієї страшної хвороби пішла людина великого серця, доброї душі, величезного розуму – Валерій Георгійович Бабич", – написала вона, висловивши співчуття родині померлого.
Крім того, Бабич був першим президентом АТ "Українська фінансова група", віцепрезидентом Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду імені Тараса Шевченка та активно займався громадською та політичною діяльністю.
Зокрема, впродовж 1993-1994 років він обіймав посаду радника першого президента України Леоніда Кравчука з питань ринкової економіки.
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