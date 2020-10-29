Від коронавірусу помер нардеп 3-го скликання Бабич

Вікторія Довгань Суспільство 15:02, 29.10.2020 Оновлено: 15:02, 29.10.2020

У четвер, 29 жовтня, від коронавірусу помер народний депутат України 3-го скликання Валерій Бабич. Йому було 67 років.

Про трагедію повідомила на своїй сторінці у Facebook дружина експрем'єр-міністра Анатолія Кінаха, Марина Кінах. "Від цієї страшної хвороби пішла людина великого серця, доброї душі, величезного розуму – Валерій Георгійович Бабич", – написала вона, висловивши співчуття родині померлого.

Від коронавірусу помер нардеп 3-го скликання Валерій Бабич.
Facebook Марини Кінах

Крім того, Бабич був першим президентом АТ "Українська фінансова група", віцепрезидентом Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду імені Тараса Шевченка та активно займався громадською та політичною діяльністю.

Зокрема, впродовж 1993-1994 років він обіймав посаду радника першого президента України Леоніда Кравчука з питань ринкової економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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