"Від ідеї наступу не відмовилися": дипломат розповів про плани нападу Росії на Україну
Росія не відмовилася від плану широкомасштабного наступу на території України, проте, зараз основний упор йде на підривну діяльність всередині нашої країни.
Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив надзвичайний і повноважний посол Валерій Чалий. Коментуючи свої минулорічні слова про те, що в 2020 Росія буде готова почати повномасштабний наступ, Чалий зазначив, що через нинішні обставини вони призупинили свої плани, але до кінця не відмовилися.
"Підготовка триває і від варіанту широкомасштабної агресії проти України вони не відмовилися. При цьому російська верхівка не дасть наказ атакувати, знаючи, що заплатить в результаті дуже високу ціну. Пригадуєте, як відбувалось у нас на лінії зіткнення? Як тільки у нас з’явилися можливості відповідати на атаки і це спричиняло жертви з боку нападника, моментально атаки припинялись", – заявив він.
Посол упевнений, що якщо Україна буде мати не тільки забезпечену піхоту, а й достатню потужність на море і в авіації, то Росія не нападатиме взагалі.
"Тому що будь-яка атака – це не лише прориви на певній території, але й закріплення на цій території. Я слабо собі уявляю, як російські сили, навіть маючи кілька сотень тисяч солдат, зможуть утримати українську територію. Адже протидія буде всенародна", – заявив він.
Також Чалий зазначив, що Росія все ще сподівається підірвати цілісність України зсередини і збільшує свої сили саме в цій сфері.
"В цій площині загрози зростають. На жаль, ці ризики посилює розбалансованість державного управління, послаблення дій у сфері безпеки, зменшення активності реформ, відсутність єднання всіх громадян в єдину політичну націю", – підсумував посол.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Чалого російсько-українська війна рано чи пізно повинна була відбутися, і Україні треба бути готовою до довгострокового протистояння.