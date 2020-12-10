Від хвороби помер генерал-лейтенант ЗСУ Мальков

В Україні через хворобу помер генерал-лейтенант Збройних сил України Микола Мальков, який присвятив армії понад 50 років життя.

Як пише "Армія Inform", з 2000 року Мальков був начальником залізничних військ України. У 2004 році заснував та очолив Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту.

На цій посаді він сприяв розробці концепції відомства, яка передбачала збільшення кількості особового складу, оновлення і модернізацію техніки, підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців.

Крім того, було реалізовано низку будівельних проєктів для ЗСУ та відновлено велику кількість транспортних комунікацій, пошкоджених під час війни на Донбасі.

За свій внесок в розбудову українського війська генерал-лейтенант був удостоєний 26 орденів, медалей, відзнак. Також він мав звання "Заслужений будівельник України" та "Почесний працівник транспорту України".

Серед останніх масштабних проєктів ДССТ під керівництвом Малькова стало успішне завершення будівництва табірного містечка полігону "Широкий лан".

На сторінці Міністерства оборони України у Facebook колеги покійного генерал-лейтенанта висловили співчуття його близьким. "З ним пов’язані та асоціюються розвиток і успіхи служби. Справжній офіцер, порядна і чесна людина. Вічна пам'ять", – написали побратими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня у Демократичній Республіці Конго від раптової зупинки серця помер старший солдат ЗСУ Сергій Савченко, який перебував в Африці у складі миротворчого контингенту.