Від холоду до спеки: синоптики дали прогноз на літо в Україні

Метеорологи поки не поспішають робити довгострокові прогнози на літо через непередбачувану погоди.

Проте народні синоптики вже мають відповідь на це питання. Так, Леонід Горбаль вважає, що червень буде теплим, в липні будуть лити дощі, а серпень буде прохолодним. Про це повідомляє "КП.ua".

Горбаль складає свої прогнози, враховуючи розрахунок числових рядів планет Сонячної системи, які мають вплив на клімат і все живе на Землі.

"До 9 червня вдень температура буде підніматися до 25-28 градусів, потім на кілька градусів знизиться в короткий період дощів, які пройдуть 11-13 червня. Після цього до початку третьої декади місяця погода буде спекотною - температура підніметься до 30 градусів - і без опадів. 21-22 червня Україну накриють дощі, місцями град. Правда, чи хвилюватися за врожай жителям деяких регіонів, невідомо", - розповів він.

За словами Горбаля, з 23 червня і до кінця місяця буде 30 градусів спеки. У цей період дощі, вітер і град можливі тільки 26 червня. За прогнозами синоптика, липень стане дощовим з періодичними похолоданнями.

"Дощі завадять збору врожаю - був рік, коли пшениця проростала на корені і комбайни не могли її зібрати. Ось такий липень може повторитися - дощовим липень буває в роки Венери, які трапляються дуже рідко. Деякі періоди можуть з'єднуватися в семиденний період, це означає, що дощі можуть лити і цілий тиждень", - зазначив він.

Він порадив не вибиратися на природу 4-5, 9-10, 14-16, 21-22 і 26-27 липня.

"До 8 липня на вулиці буде + 25+ 27 градусів, а з 10-го числа температура злетить до 29-33 з позначкою "плюс" і на такому рівні протримається до кінця місяця. Невелике зниження буде пов'язано з дощами 22-24 липня - повітря буде прогріватися до + 24+26", - підкреслив він.

Горбаль розповів, що серпень буде сухим. Опади очікуються 6-8, 21-22 і 27 серпня.

"У першій декаді температура буде на рівні 23-26 градусів, потім підніметься до 28-29, а з 17 серпня впаде до +24", - резюмував він.

Тим часом, прогноз синоптика Володимира Деркача відрізняється. Він вважає, що в червні будуть дощі, липень буде спекотним, а в серпні стане тепло. Він становить прогнози по старій народній методиці по проміжку від католицького до православного Різдва.

"Літо зустріне нас дощами, які будуть йти з невеликими перервами майже всю першу декаду. Середини червня буде тепліше, ніж його початок, але не занадто, опадів буде менше. А в кінці місяця прийде справжня літня спека. Але навряд чи буде більше + 30", - зазначив він.

За словами Деркача, липень буде найспекотнішим місяцем з рідкісними, але сильними дощами зі шквалами. В середньому, температура буде вище 30 градусів тепла. У свою чергу, в серпні сильної спеки не очікується. Опади будуть рідкісними. Затяжних дощів не очікується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз погоди на найближчі вихідні.