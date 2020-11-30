Смертність від COVID-19 в Україні нижча, ніж у Польщі? Лікар розкрив обман статистики

Статистика смертності від коронавірусу в Україні не відповідає дійсності та може бути заниженою.

Таку заяву в коментарі OBOZREVATEL зробив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. "Якщо людина померла від коронавірусу, але він не був діагностований, вона не потрапляє до статистики смертності від COVID-19. І таких величезна кількість", – сказав він, порівнюючи дані смертності в Україні й Польщі.

Медик назвав головні причини помилок у підрахунку летальних випадків: "У нас мало тестувань, у нас не працюють із контактними, у нас немає системи. А оскільки відсутня система, виявлення хворих у нас хаотичне".

"Можна однозначно стверджувати, що в нас недосконала система тестування. Треба враховувати, хто тестує, як тестує. Чому, наприклад, лабораторні центри ставлять безкоштовні тести в чергу, а на платній основі пропускають позачергово", – пояснив лікар.

За словами Александріна, в Україні відсутня система епідеміологічного нагляду, що дозволила б "якісно збирати дані та показувати реальну картину".

Нагадаємо, згідно з даними Worldometer, станом на 30 листопада в Польщі від коронавірусу померли понад 17 тисяч осіб, в Україні – понад 12 тисяч.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, для людей з якими хронічними захворюваннями коронавірус смертельно небезпечний.