Потрібно вакцинувати понад 18 млн українців, щоб розірвати ланцюжок COVID-19, – Радуцький

Щоб розірвати ланцюжок передачі COVID-19, необхідно вакцинувати мінімум 18-19 млн жителів України, приблизно половину населення країни.

Про це в "Право на владу" повідомив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 10 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Михайло Радуцький в "Право на владу" Скриншот трансляції

Як сказав він, питання локдауну в країні не вирішиться, якщо щеплення отримають тільки 4 млн громадян (на таку кількість осіб вистачить вакцини, обіцяної Україні в рамках ініціативи COVAX).

"За тими прогнозами, які ми маємо сьогодні, ми десь до середини літа [2021] матимемо достатню кількість провакцинованих людей", – розповів Радуцький.

Вакцину від фонду COVAX в Україні очікують отримати приблизно 1 травня 2021 року. Йдеться про 8 млн доз, яких вистачить на 4 млн громадян (20% населення), оскільки препарат "вводять двічі", сказав політик.

Щеплення планують робити людям із групи ризику (літнім, із хронічними захворюваннями), а також медичним працівникам, поліцейським, військовим із зони ООС. Як пояснив Радуцький, – або безкоштовно, або за мінімальну вартість.

Країна також веде переговори з розробниками вакцин поза ініціативою COVAX. Ці препарати можна отримати на комерційній основі. "Ціни дуже різні", – сказав "слуга".

Нагадаємо, Михайло Радуцький вважає, що ситуація з COVID-19 в Україні була б більш стабільною, якби під час карантину вихідного дня зупинили громадський транспорт. Він також озвучив прогноз щодо захворюваності на найближчі місяці.

Трансляція ток-шоу:

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