Від COVID-19 померли понад 700 тис. хворих: статистика на 5 серпня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко Суспільство 05:35, 5.08.2020

Станом на середу, 5 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 18,6 млн осіб. За минулу добу було виявлено близько 250 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Бразилії – 56 тис., в США – 54 тис., а також в Індії – 51 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 74 219 осіб, померли в період пандемії – 1 764.

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Коронавірусом заразилися понад 18,6 млн осіб в світі
(worldometers.info)
Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом
(worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • COVID-19 в Україні заразилися 74 219 осіб. Померли 1 764 пацієнти, одужали – 40 613.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,9 млн), Бразилія (понад 2,8 млн) та Індія (більше 1,9 млн).

  • Представник ВООЗ доктор Девід Набарро заявив, що світ повинен "навчитися жити" з коронавірусом, оскільки він не зникне в найближчому майбутньому.

  • У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що готуються до другої хвилі COVID-19 в Україні, яка найбільш імовірна з жовтня.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом
(сovid19.rnbo.gov.ua)
Карта поширення коронавірусу в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 5 серпня:

05:20 – Кількість жертв коронавірусу в Рівненській області перевалило за сотню. Про це повідомив глава Рівненської обласної державної адміністрації в Facebook. За весь час пандемії в регіоні заразилися 6 442 осіб, летальних випадків – 100, одужали – 5 046.

00:05 – У Луцьку всі медустанови, які беруть хворих коронавірусом, переповнені, але пацієнти продовжують надходити. Про це розповів завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко.

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