Від COVID-19 може бути менше втрат, ніж від інших хвороб, – лікарка
Головна небезпека епідемії коронавірусу в Україні полягає в тому, що без належної медичної допомоги залишаються хворі з кардіологічними та онкологічними захворюваннями.
Таку думку в бліцінтерв’ю OBOZREVATEL висловила вірусологиня, докториня медичних наук Алла Мироненко. "Я дивлюсь, що від коронавірусу, мабуть, буде менше втрат, чим від інших хвороб, які зараз просто закинуті", – наголосила вона.
"Люди не можуть зробити якісь оперативні речі – то хірургів немає, то у них якийсь не той графік, то взагалі треба кудись бозна їхати. Я вже не кажу про кардіологічну патологію, яка дуже критична. Або, наприклад, онкологічна", – сказала медикиня.
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Як писав OBOZREVATEL:
З 9 листопада в Україні припинено усі планові операції та госпіталізації.
Лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта зазначив, що скасування планових госпіталізацій через епідемію коронавірусу призводить до того, що у пацієнтів з хронічними захворюваннями "накопичуються проблеми".