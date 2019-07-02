Від Чорнобиля – до здоров’я нації: 13 вражаючих фактів про йододефіцит

Якби міні-серіал "Чорнобиль" ще не створили – його варто було би придумати. Бо він став вкрай дієвим засобом привернення уваги до однієї з найбільш поширених і досить небезпечних проблем, з якою нині зіткнулося людство – йододефіциту. Адже саме йод в організмі є найдієвішим засобом для нейтралізації радіоактивного опромінення організму. І хто знає, скільки життів вдалося би врятувати, якби радянська влада від перших секунд після вибуху на ЧАЕС обрала не тактику замовчування, а розпочала комплекс заходів по захисту людей від радіації у масштабах всього СРСР.

OBOZREVATEL зібрав вражаючі факти про те, що таке йододефіцит, які загрози він несе і як же захиститися від радіоактивного випромінювання та захворювань, спровокованих нестачею йоду в організмі.

Кадр з серіалу "Чорнобиль"

Факт 1. Зв’язок між дефіцитом йоду в організмі і цілим рядом спровокованих ним захворювань остаточно встановлений був лише у 1983 році. Тоді Всесвітня організація охорони здоров’я навіть ввела в обіг новий термін – "йододефіцитні захворювання", куди увійшов цілий спектр розладів, зумовлених йодною недостатністю. Окрім захворювань щитоподібної залози, яка є основним споживачем йоду в організмі людини, цей термін позначає також ряд гормональних порушень, що прямо або опосередковано пов’язані з нестачею йоду в організмі.

Факт 2. Проблема йододефіциту актуальна для більшості країн світу, зокрема, для Європи. Навіть у Великобританії та Туреччині, де діють загальнодержавні програми йодування солі, зберігається ризик недостатнього його споживання вагітними жінками або тими, хто тільки планує вагітність.

Факт 3. Легкий або помірний йодний дефіцит у жінки під час вагітності та грудного вигодовування загрожує погіршенням розвитку мозку плоду, нейрокогнітивної функції і може зменшити IQ дитини.

Факт 4. Йодована сіль може поліпшити ситуацію зі споживанням йоду, але окремі категорії населення – як то діти (особливо – від моменту зачаття до 2 років) чи вагітні жінки – все одно залишаються вразливими до виникнення йододефіциту. За окремими оцінками, до 50% новонароджених у Європі зазнають дефіциту йоду.

Факт 5. Україна – одна з небагатьох країн світу, де на державному рівні досі не вживається жодних заходів для подолання проблеми йододефіциту. За рівнем забезпечення йодом ми займаємо чи не останні позиції у світі – і маємо ситуацію на рівні відсталих країн Африканського континенту. І це -попри те, що саме наша країна найбільше потерпає від наслідків аварії на ЧАЕС. Таким чином, влада вже незалежної України якоюсь мірою калькує дії керівництва СРСР, яке замовчувало сам факт Чорнобильської катастрофи – і навіть визнавши його перед світом, не потурбувалося про те, аби рекомендувати власним громадянам дотримуватися елементарних правил безпеки – і в обов’язковому порядку вживати йодовмісні препарати.

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Факт 6. Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ, проведеним у 2012 році, менше половини українських дітей у віці від 3 до 5 років мають певні проблеми з грамотністю та здатністю рахувати.

Факт 7. Дефіцит йоду внутрішньоутробно або впродовж перших років життя є однією з ключових причин виникнення розумової відсталості. Так, у США, де бракувало природного йоду, середній IQ людей, народжених до впровадження йодної профілактики, був на 15 пунктів нижчим від IQ народжених після її введення.

Факт 8. За даними ВООЗ за рівнем вирішення проблеми йододефіциту Україна посідає 125-е місце зі 130. Гірша ситуація - тільки в Пакистані, Гамбії, Гвінеї-Бісау та на Гаїті. Лише 18% українського населення споживають йодовану сіль, що є найгіршим показником у Європі.

Факт 9. У кожної 8-ї дитини в Україні діагностують зоб. Зобна ендемія, що виникає за йодного дефіциту, посилює ризик виникнення гіпотиреозу, кретинізму і тяжких порушень фізичного і психічного розвитку.

Факт 10. Головним соціальним наслідком йододефіциту є порушення репродуктивної функції жінок. Нестача йоду призводить до викиднів, мертвонародження, уроджених аномалій, високої перинатальної смертності у плода, смертності дітей першого року життя, кретинізму, розумової відсталості, глухонімоти, паралічу кінцівок, косоокості; у новонароджених дітей викликає психомоторні розлади, неонатальний зоб, неонатальний гіпотиреоз, у дітей та підлітків – зоб, ювенільний гіпотиреоз, порушення інтелекту, відставання фізичного розвитку; у дорослих - зоб і його ускладнення (гіпотиреоз, порушення інтелекту, йод-індукований гіпотиреоз тощо)

Кадр з серіалу "Чорнобиль"

Факт 11. Задовольнити потребу організму у йоді можна за допомогою препаратів зі вмістом йоду. Втім, краще вживати йод у комплексі з селеном, оскільки науці відомі випадки, коли монопрепарати йоду можуть не покращувати стан щитоподібної залози, а навпаки – подразнювати її. Селен же допомагає йоду правильно робити свою справу.

Факт 12. Вперше у світі поєднали йод та селен у одному препараті саме українські фармацевти. Їхній препарат "ЙоСен" впродовж певного проміжку часу залишався єдиним комбінованим препаратом йоду та селену у світі – і досі лишається єдиним на українському фармацевтичному ринку. До того ж, на відміну від монопрепаратів йоду, які можна придбати в аптеках нашої країни, "ЙоСен" випускається у трьох формах – для дітей дошкільного і шкільного віку, для дорослих і для вагітних та мам, що годують груддю. Кожна з форм містить саме такі дозування активних речовин, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я для кожної з цих груп населення – і які оптимально покривають потребу організму у йоді.

Факт 13. Саме компанія, що випускає "ЙоСен", виступила головним спонсором транслювання серіалу "Чорнобиль" в Україні.

Тож вживайте йод, захищайтеся від впливу радіації і згубних наслідків йододефіциту – і будьте здорові!

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