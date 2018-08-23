В продовження про успіх, мотивацію, працю та освіту.

1. Якби успіх і прибуток залежали лише від знань, то мільярдерами, в основному, були б професори університетів.

2. Якби рівень знань вимірювався лише кількістю прочитаних книг, то найрозумнішими людьми були б бібліотекарі.

3. Якби здоров'я залежало лише від спортивних вправ та активності, то найздоровішими були б поштальйони та кондуктори.

4. З олімпіадників виходять одні з найгірших співробітників. В більшості випадків вони вміють вирішувати лише синтетично змодельовані проблеми і губляться при вирішення задач реального світу.

5. Теорія без практики призводить до появи величезної кількості "професорів" та "експертів". Практика без теорії призводить до появи мотивованих ідіотів.

6. Якщо у вас є хаос і ви його хочете автоматизувати, то ви скоріш за все отримаєте автоматизований хаос.

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7. Якби успіх гарантовано приходив лише після довгої, тяжкої, методичної і сумлінної праці, то селяни їздили б на мазераті, а чиновники - на євробляхах.

8. Геніальні люди народжуються в різних країнах і епохах плюс-мінус однаково. Однак 22.5% нобелевських лауреатів мають єврейське походження, а більшість топ ІТ компаній світу - з США, а не Європи, де знаходяться більшість найкращих університетів, є соціалізм та відкриті кордони.

9. Успіх залежить, в першу чергу, від середовища і культури. В США фейл - це проміжний етап на шляху до успіху, а в Японії - ганьба на все життя. Звісно, в США добитись успіху може більша кількість людей, оскільки в них буде більше шансів.

10. Однієї мотивації недостатньо: якщо у вас є ідіот і ви його мотивували, то в результаті ви отримаєте мотивованого ідіота. (с) Джим Рон.