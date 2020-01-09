"Від чого ви втомилися?!" Снайпер ЗСУ звернувся з потужним посланням до українців

Командир тактичного снайперського підрозділу однієї з бригад Збройних сил України Сергій Варакін зворушив мережу сильним посланням до українців. У ньому він нагадав про те, якою ціною відвойовується мирне життя більшості громадян і дорікнув тим, хто занадто часто говорить про втому від війни.
Проникливий пост із криком душі воїна опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.
Воїн ЗСУ
"Цензор.НЕТ"
"Нам потрібна перемога. Нам – людям, які пройшли Майдан, війну. Ми не втомлюємося, ми вдосконалюємося, вчимося, відвойовуємо, вкопуємося у кожен сантиметр донбаської землі. А зараз з'явилося багато тих, хто "втомився від війни". Вони не допомагали армії, волонтерам, не витрачали своїх фінансових, моральних, духовних заощаджень усі ці шість років. Так від чого ви втомилися?!" – емоційно звернувся захисник України до співвітчизників.
Говорячи про особистий досвід, він зазначив, що на весь його підрозділ – тільки один прикомандирований кадровий військовий. Решта – це ті, кого у 2014 році називали "партизанами" (сам Варакін до 2015 року також був волонтером). Однак за роки війни кожен із цих людей став професійним снайпером, який є одним із найбільших страхів російських окупантів.
"Хлопці в мій підрозділ відбиралися за багатьма критеріями, зокрема, чесно відповідаючи на питання: "Чи будеш ти воювати, якщо раптом перестануть сплачувати зарплату?". Кожен із них сказав – так. Єдине, за що я вдячний **йлу – я познайомився зі справжніми людьми, відкинув сміття, яке у мене було і пишаюся цим. Пишаюся своїми командирами. На війні ти знаєш, що тут друг, там – ворог, а в цивільному житті все складніше. Спочатку я думав, що війна у мене забрала все. А потім я переосмислив і зрозумів, що надбав щось нове", – поділився відвертощами воїн ЗСУ.
Сергій Варакін
Facebook "Повернись живим"
Разом з тим, він засмучений тим, як зараз розвивається ситуація на передовій, незважаючи на бойовий настрій українських захисників.
"Раніше ми мріяли, що йтимемо вперед, відвойовуватимемо свою територію. А зараз мріємо про те, щоб не відступити, не залишити ті позиції, де 150 метрів відвойовували ціною одного загиблого і сімох поранених. Так, наших людей не повернути, але Росія повинна платити, в тому числі і в міжнародних судах", – сказав командир снайперів.
Пост із сильним закликом воїна всього за кілька годин зібрав 3,8 тисячі лайків, понад 400 репостів і понад 100 коментарів, в яких люди висловили подяку своїм Героям.
"Дякую, воїне, за силу, за силу духу, дякую за вірність і за те, що прикрив нас, прикрив Україну з такими ж патріотами. Удачі тобі", "Дякую, наші захисники, за вашу службу", "Дякую вам і тисячам інших військових, які дають нам спокійно жити і працювати", "Щира подяка вам, наші Герої! Нехай вас Господь оберігає", "Так, війна показала, хто є хто", "Низько вклоняюся всім, хто захищав і захищає нас сьогодні!!!" – пишуть під постом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, воїн Національної гвардії України, учасник Операції Об'єднаних сил на Донбасі Харитін Старський присвятив українцям сильний пост, в якому закликав самим будувати майбутнє своєї країни. Він упевнений, що народ повинен отримати "щеплення від мишебратства".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".