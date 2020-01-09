"Від чого ви втомилися?!" Снайпер ЗСУ звернувся з потужним посланням до українців

Командир тактичного снайперського підрозділу однієї з бригад Збройних сил України Сергій Варакін зворушив мережу сильним посланням до українців. У ньому він нагадав про те, якою ціною відвойовується мирне життя більшості громадян і дорікнув тим, хто занадто часто говорить про втому від війни.

Проникливий пост із криком душі воїна опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

Воїн ЗСУ "Цензор.НЕТ"

"Нам потрібна перемога. Нам – людям, які пройшли Майдан, війну. Ми не втомлюємося, ми вдосконалюємося, вчимося, відвойовуємо, вкопуємося у кожен сантиметр донбаської землі. А зараз з'явилося багато тих, хто "втомився від війни". Вони не допомагали армії, волонтерам, не витрачали своїх фінансових, моральних, духовних заощаджень усі ці шість років. Так від чого ви втомилися?!" – емоційно звернувся захисник України до співвітчизників.

Говорячи про особистий досвід, він зазначив, що на весь його підрозділ – тільки один прикомандирований кадровий військовий. Решта – це ті, кого у 2014 році називали "партизанами" (сам Варакін до 2015 року також був волонтером). Однак за роки війни кожен із цих людей став професійним снайпером, який є одним із найбільших страхів російських окупантів.

"Хлопці в мій підрозділ відбиралися за багатьма критеріями, зокрема, чесно відповідаючи на питання: "Чи будеш ти воювати, якщо раптом перестануть сплачувати зарплату?". Кожен із них сказав – так. Єдине, за що я вдячний **йлу – я познайомився зі справжніми людьми, відкинув сміття, яке у мене було і пишаюся цим. Пишаюся своїми командирами. На війні ти знаєш, що тут друг, там – ворог, а в цивільному житті все складніше. Спочатку я думав, що війна у мене забрала все. А потім я переосмислив і зрозумів, що надбав щось нове", – поділився відвертощами воїн ЗСУ.

Сергій Варакін Facebook "Повернись живим"

Разом з тим, він засмучений тим, як зараз розвивається ситуація на передовій, незважаючи на бойовий настрій українських захисників.

"Раніше ми мріяли, що йтимемо вперед, відвойовуватимемо свою територію. А зараз мріємо про те, щоб не відступити, не залишити ті позиції, де 150 метрів відвойовували ціною одного загиблого і сімох поранених. Так, наших людей не повернути, але Росія повинна платити, в тому числі і в міжнародних судах", – сказав командир снайперів.

Пост із сильним закликом воїна всього за кілька годин зібрав 3,8 тисячі лайків, понад 400 репостів і понад 100 коментарів, в яких люди висловили подяку своїм Героям.

"Дякую, воїне, за силу, за силу духу, дякую за вірність і за те, що прикрив нас, прикрив Україну з такими ж патріотами. Удачі тобі", "Дякую, наші захисники, за вашу службу", "Дякую вам і тисячам інших військових, які дають нам спокійно жити і працювати", "Щира подяка вам, наші Герої! Нехай вас Господь оберігає", "Так, війна показала, хто є хто", "Низько вклоняюся всім, хто захищав і захищає нас сьогодні!!!" – пишуть під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїн Національної гвардії України, учасник Операції Об'єднаних сил на Донбасі Харитін Старський присвятив українцям сильний пост, в якому закликав самим будувати майбутнє своєї країни. Він упевнений, що народ повинен отримати "щеплення від мишебратства".

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