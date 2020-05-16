Пляжі порожні, а в санаторії хочуть зігнати пенсіонерів. Чому у Криму зірвано курортний сезон

У Криму фактично зірвано початок курортного сезону через коронавірус. Власники апартаментів і готелів кажуть, що у червні туристів майже не буде. А "влада" півострова збирається заповнити порожні пансіонати й санаторії самими кримчанами.

Детальніше про сезон у Криму читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Інфекцію завозять із Росії

На травневі свята всі пляжі, набережні півострова, незважаючи на сонячну погоду, були порожніми.

До 1 червня у Криму введено карантин, усі готелі та санаторії півострова закриті. Підходи до моря охороняють навіть козаки. чи відкриються готелі та пляжі у червні – невідомо. Незважаючи на те, що карантинні заходи на півострові пом'якшуються, щодня тут знаходять все нові і нові випадки короновірусу.

Порожні набережні Скриншот

Причому дуже часто інфекцію на півострів завозять із Росії. Так, нещодавно у Саках виявили цілу сім'ю, заражену COVID-19. Всі вони повернулися з Москви, де проходили лікування у клініці. Уже у Криму в них з'явилися перші симптоми, і вони звернулися до лікаря.

Подібний випадок виявили у Феодосії. Кримчанка також приїхала з Росії, звернулася до лікаря, і аналіз на коронавірус дав позитивний результат.

Всі, хто бронював, відмовилися

Самі жителі півострова, які здають житло туристам, власники невеликих апартаментів і готелів панікують – вони вважають, що цей туристичний сезон вже зірвано, і якщо їм вдасться хоч щось заробити у другій половині літа, то це буде щастя.

Порожні набережні Скриншот

"У мене на травневі замовляли житло ще взимку. Але щойно почався цей коронавірус, то всі відмовилися, і мені бронь довелося повертати з власної кишені. Одиниці сказали, що приїдуть влітку, і за цю саму ціну", – скаржиться мешканка Ялти, Галина, яка здає апартаменти.

Власник приватного готелю в Алушті Олександр вважає, що навіть якщо з 1 червня знімуть карантин, туристи все одно не поїдуть.

"Всі планують відпустку заздалегідь. А тут ще нічого не зрозуміло. Червень і так у нас не найкращий сезон, то море холодне, то шторм. Ніхто не приїде у червні. Зараз дзвонять і домовляються у кращому разі на липень і серпень. І то я беру мінімальну передоплату. Сказати, що у мене все розписано, буде неправдою. З 20 номерів хіба що чверть зайнята", – каже він.

Анна Сергіївна, яка здає житло туристам розповідає, що у неї всі, хто бронював кімнати на червень, відмовилися.

"Вони навіть не хочуть переписувати бронь на липень чи серпень. У когось відпустка тільки у червні і з роботи не відпустять, інші бояться. Гадаю, в цьому році нічого не зароблю", – скаржиться жінка.

РИА Крым

Знайшли вихід: всіх кримчан – у санаторії

Деякі готелі, щоб заманити туристів, уже пропонують оплатити бензин за дорогу на півострів. Але навіть це поки не спрацьовує.

У санаторіях про перспективи на сезон говорять неохоче. "Якщо карантин знімуть, то люди приїдуть. Інша річ, які будуть обмеження. Скільки людей можна буде селити, ми ще не знаємо. Але до сезону готуємося, все миємо, прибираємо", – сказали у санаторії "Алушта".

"Кримська влада" знайшла свій рецепт вирішення проблеми. Вона оголосила, що на червень в усі санаторії та пансіонати заселять відпочивати 500 тисяч жителів півострова, найперше пенсіонерів. Відпочинок оплатять із бюджету.

twitter/krimrt

"Може, люди і відпочинуть хоча б два тижні. Ось тільки хто буде їх у цих санаторіях і пансіонатах обслуговувати? Адже працівники теж кримчани і мають право на відпочинок", – сміється житель Керчі Віктор Жилін.

Тих, хто заробляє на туристах, таке рішення не вдовольняє. "Ну а сувеніри, магніти жителі Криму у нас теж купуватимуть? Чи вони прийдуть на базар у Ялті і куплять черешню і полуницю за московськими цінами? Може, вони в ресторани і бари на набережній сходять, де ціни втричі вищі, на каруселях покатаються, на екскурсії сходять? Що робити тим, хто на туристичному бізнесі заробляє?" – обурюється мешканка Великої Ялти Вікторія, яка торгує сувенірами.