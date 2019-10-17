"В ОРДЛО уже не знають, хто це!" Бюст убитого Захарченка підірвав мережу

У соцмережі опублікували чергове фото з музею в окупованому РФ Донецьку, де експонатами представлені копії одного із загиблих лідерів "ДНР" Олександра Захарченка.

Знімком поділився блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter. На ньому бюст убитого ватажка проросійських найманців зображений у трьох "амплуа" — бронзовий, позолочений і звичайний гіпсовий.

Підгрудний бюст вбитого ватажка терористів Захарченка Twitter Денис Казанський

Користувачі соцмережі висміяли безглузде виконання скульптур. У коментарях під фото вони також вказали на схожість варіантів зображення терориста Захарченка із найдавнішими викопними видами людини.

"А**льний корок", "Але є ще поки стежка, де зустрінеш пітекантропа...", "Це еволюція від австралопітека до пітекантропа", "Сумна за*упа", "Можу посперечатися, в ОРДЛО вже і не знають, хто це", "Золотий гумплен", "Надгробки?", "Колись Донецька фабрика іграшок випускала солдатиків дитячих. І була серія неандертальці-канібали. Так точно знайшли на фабриці новороси лекала та форму, і вилили свого кумира", — пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованих територіях Донбасу воскові фігури терористів стали новим культом. Про це розповіла блогер, письменниця і юрист Олена Степова, уточнивши, що похід у такий музей тепер є обов'язковим заходом.

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