|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Від -4 до +15: синоптики пообіцяли істотну зміну погоди в Україні

956Читати матеріал російською

У середу, 3 квітня, територія України залишиться у прохолодній і, в основному, сухій повітряній масі.

Більшість регіонів будуть знаходитися у зоні впливу антициклону з центром над північним заходом Європейської Росії, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у східній частині України дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, на заході – південно-східний, 7-12 м/с.

Новини
Погода в Києві до кінця тижня: синоптики назвали дату потепління

Погода в Україні

Погода в Україні

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла, у східних областях 3-5° тепла, на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 12-15°.

У Києві – без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

Від -4 до +15: синоптики пообіцяли істотну зміну погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували, що в Україну на початку квітня прийде похолодання аж до заморозків, проте в другій половині місяця очікується різке потепління до + 24°.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки