Від -4 до +15: синоптики пообіцяли істотну зміну погоди в Україні

У середу, 3 квітня, територія України залишиться у прохолодній і, в основному, сухій повітряній масі.

Більшість регіонів будуть знаходитися у зоні впливу антициклону з центром над північним заходом Європейської Росії, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у східній частині України дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, на заході – південно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Україні

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла, у східних областях 3-5° тепла, на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 12-15°.

У Києві – без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували, що в Україну на початку квітня прийде похолодання аж до заморозків, проте в другій половині місяця очікується різке потепління до + 24°.

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