Від 36 до 194 тисяч. МОЗ вирішило встановити тарифи на пологи в Україні

Міністерство охорони здоров'я планує з 2021 року встановити тарифи на надання медичної допомоги під час пологів.

Сума коливатиметься від 35 972 до 194 489 грн залежно від складності випадку, повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу в середу, 30 вересня.

Міністр заявив, що надання під час пологів медичної допомоги в повному обсязі є одним із пріоритетів відомства. За його словами, в рік очікується близько 270 тисяч пологів.

"По-перше, ми збільшуємо ставку фінансування під час пологів. По-друге, з наступного року у нас будуть введені додаткові коефіцієнти: у нас є звичайні пологи, а є пологи з ускладненнями. Тоді потрібна більш кваліфікована, більш спеціалізована допомога", – пояснив він.

Максим Степанов. Кабмін

Як писав OBOZREVATEL, раніше Степанов заявляв, що пологи в Україні не можуть бути повністю безкоштовними через велику кількість ускладнень і нюансів у кожному конкретному випадку.

"Але життя інше – часом бувають патологічні пологи, купа різних діагнозів, коли треба рятувати жінку і дитину, яка народилася, іноді буває кесарів, і багато-багато інших речей. І це набагато більше коштує, ніж 8136 гривень 3 копійки [тариф у рамках медреформи]. Таке життя", – наголосив міністр.