Від +34 до граду: синоптики дали неоднозначний прогноз по Україні

У найближчі дні, 10-11 червня, погоду в більшості регіонів України буде визначати суха і дуже тепла повітряна маса.

При цьому на заході країни повітря буде вологий і більш прохолодний. Такий прогноз дають синоптики Укргідрометцентру :

В Україні 10 та 11 червня буде сухо і спекотно;

На заході пройдуть дощі з грозами;

В окремих районах можливий град та шквали 17-22 м/с;

Повітря вночі місцями прогріється до +20;

А вдень очікується справжня спека – до +34 градусів.

До України прийшло справжнє літнє тепло

За словами синоптиків, у середу в західних областях буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні грозові дощі. Водночас удень в окремих районах можливий значний дощ із градом, шквали 17-22 м/с. Температура вночі становитиме +11... +16, удень +22... +27 градусів, а в Карпатах буде +16... +21.

У північних, східних і південних областях очікується мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській області місцями невеликий короткочасний дощ.

Погода в Україні 10 червня meteo.gov.ua

Вітер прогнозують південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі підніметься до +15... +20, вдень буде спекотно – в межах +29... +34, на узбережжі Чорного моря – до +23... +28 градусів.

У Києві ж у середу без опадів, температура вночі становитиме +17... +19, вдень повітря прогріється до +30 ... +32 градусів.

Зауважимо, що погодні умови 10 червня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях синоптики визначили як потенційно небезпечні.

Погода в Україні 10 червня meteo.gov.ua

Також жарко в Україні буде й у четвер, 11 червня. Правда, в західних областях все ще очікуються короткочасні грозові дощі, а в окремих районах можливий град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі – до +12... +17, вдень прогріється до +24... +29 градусів.

У Карпатах у четвер місцями, ймовірно, пройдуть значні дощі, вночі стовпчики термометрів покажуть +8... +13, а вдень піднімуться до +14... +19 градусів.

Погода в Україні 11 червня meteo.gov.ua

На півночі, сході і півдні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, лише вдень у Вінницькій області невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер буде східний, 5-10 м/с, температура вночі становитиме +15... +20, вдень – до +29... +34, на узбережжі Чорного моря прогріє до +28 градусів.

У Києві 11 червня без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Вночі буде тепло – приблизно +18... +20, а вдень очікується спека – в межах +30... +32 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після дуже теплої зими і холодної весни Україну чекає по-справжньому спекотне літо. Такий довгостроковий прогноз погоди склав народний синоптик Леонід Горбань.