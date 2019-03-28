Від 0 до +18: Україні пообіцяли температурні "гойдалки"

В Україні з 29 березня опади припиняться, а антициклон почне підвищувати атмосферний тиск.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в блозі на Opinionua, зазначивши, що прохолодна погода ще втримається, очікуються +6... +11 градусів.

Водночас у суботу та неділю, 30 і 31 березня, антициклон і південні повітряні потоки принесуть теплу погоду. Температура повітря становитиме +10... +18 градусів.

"З наступного тижня через Україну будуть переміщатися атмосферні фронти. Періодично очікується дощ, від невеликого до помірного", — зазначила Діденко.

Температура повітря 1 квітня знизиться в західних областях на 2-5 градусів, а 2 квітня похолодає в більшості областей України, очікується +5... +11 градусів.

3 квітня стовпчики термометрів знову почнуть гнати вгору — максимальна температура повітря 3-4 квітня становитиме +9... +15 градусів.

У Києві 29 березня буде прохолодно, але без опадів; очікуються вночі 0-2 градуси тепла, вдень +6... +8 градусів. А 30-31 березня в столиці буде +12... +15 градусів. 2 квітня в Києві похолодає до +8, а 3-4 квітня температура повітря знову підвищиться до +10... +14 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними кліматологів, через аномальні погодні зміни в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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