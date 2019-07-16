Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Вічне кохання існує: у США чоловік і дружина прожили 71 рік разом і померли в один день

6.7т Читати матеріал російською

Чоловік і дружина зі США, які прожили в шлюбі 71 рік і померли в один день, довели, що вічне кохання все ще існує.

Герберт ДеЛейгла, 94 роки, і Мерилін Френсіс ДеЛейгл, 88 років, померли з різницею лише 12 годин у п'ятницю, 12 липня, пише CNN.

"Френсіс працювала у невеликому кафе в Уейнсборо під назвою White Way Cafe", — сказав Герберт ДеЛейгл. — "Я бачив, як вона ходить туди-сюди, і продовжував дивитися, поки, нарешті, не набрався сміливості, щоб запитати її, чи піде вона зі мною куди-небудь".

Пара прожила разом 71 рік

Пара прожила разом 71 рік

CNN

Новини
"Не врятували янголят!" На Прикарпатті у криваву ДТП потрапила сім'я з дітьми

Вони пішли в кіно на своє перше побачення, а через рік після того Герберт попросив її стати його дружиною.

Згідно з некрологом, Мерилін ДеЛейгл провела шість років у Німеччині зі своїм чоловіком, який служив в армії під час Другої світової війни. Герберт ДеЛейгл також служив в Кореї і В'єтнамі й звільнився з армії після 22 років служби. У пари залишилися шестеро дітей, 16 онуків, 25 правнуків і троє праправнуків. У понеділок для неї була проведена панахида.

Як пише ЗМІ, коли подружні пари або члени сім'ї помирають після смерті коханого, друга смерть часто пояснюється розбитим серцем.

Герберт ДеЛейгла, 94 роки, і Мерилін Френсіс ДеЛейгл, 88 років

Герберт ДеЛейгла, 94 роки, і Мерилін Френсіс ДеЛейгл, 88 років

Новини
Одна з двійнят загинула, другу вирізали: під Харковом авто з родиною прошило наскрізь відбійником

"Синдром розбитого серця — який насправді є реальною річчю — це коли хтось дізнається якісь шокуючі новини, як правило, жахливі, і відбувається масовий викид гормонів стресу, які потрапляють у кровотік, а серце "бомбардується" ними", — пояснив доктор Метью Лорбер, психіатр у лікарні Lenox Hill в Нью-Йорку.

Сильний емоційний шок може викликати різке ослаблення серця, що призводить до серцевого нападу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психолог розповіла, чим відрізняються сім'ї в Україні на Заході.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
22
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel