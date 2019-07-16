Вічне кохання існує: у США чоловік і дружина прожили 71 рік разом і померли в один день

Чоловік і дружина зі США, які прожили в шлюбі 71 рік і померли в один день, довели, що вічне кохання все ще існує.

Герберт ДеЛейгла, 94 роки, і Мерилін Френсіс ДеЛейгл, 88 років, померли з різницею лише 12 годин у п'ятницю, 12 липня, пише CNN.

"Френсіс працювала у невеликому кафе в Уейнсборо під назвою White Way Cafe", — сказав Герберт ДеЛейгл. — "Я бачив, як вона ходить туди-сюди, і продовжував дивитися, поки, нарешті, не набрався сміливості, щоб запитати її, чи піде вона зі мною куди-небудь".

Пара прожила разом 71 рік CNN

Вони пішли в кіно на своє перше побачення, а через рік після того Герберт попросив її стати його дружиною.

Згідно з некрологом, Мерилін ДеЛейгл провела шість років у Німеччині зі своїм чоловіком, який служив в армії під час Другої світової війни. Герберт ДеЛейгл також служив в Кореї і В'єтнамі й звільнився з армії після 22 років служби. У пари залишилися шестеро дітей, 16 онуків, 25 правнуків і троє праправнуків. У понеділок для неї була проведена панахида.

Як пише ЗМІ, коли подружні пари або члени сім'ї помирають після смерті коханого, друга смерть часто пояснюється розбитим серцем.

Герберт ДеЛейгла, 94 роки, і Мерилін Френсіс ДеЛейгл, 88 років

"Синдром розбитого серця — який насправді є реальною річчю — це коли хтось дізнається якісь шокуючі новини, як правило, жахливі, і відбувається масовий викид гормонів стресу, які потрапляють у кровотік, а серце "бомбардується" ними", — пояснив доктор Метью Лорбер, психіатр у лікарні Lenox Hill в Нью-Йорку.

Сильний емоційний шок може викликати різке ослаблення серця, що призводить до серцевого нападу.

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