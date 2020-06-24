В Україні назріла небезпека через вибухи багатоповерхівок: як вийти з глухого кута і врятувати людей

Світлана Гудкова Суспільство 16:35, 24.06.2020 Оновлено: 16:50, 24.06.2020

Зношеність газотранспортних мереж у багатоквартирних будинках і відсутність контролю за їхнім станом і ремонтом може коштувати українцям життя. Проблема вкотре проявилася після вибуху в житловому будинку на столичних Позняках, який, ймовірно, стався через витікання газу.

Фахівці вважають, що ситуація може погіршитися, якщо влада законодавчо не врегулює правила обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій. Як надалі уникнути небезпеки – дізнавався OBOZREVATEL.

Газотранспортна мережа потребує капітального ремонту

Десятиліттями контроль за комунікаціями, які транспортують воду, електроенергію і газ у квартири, покладався на ЖЕКи. Але в 2015 році Верховна Рада ухвалила проєкт закону № 2458, яким фактично звалила відповідальність за обслуговування мереж на домовласників.

З огляду на документ співвласники будинку повинні самі собі знайти організацію, яка буде обслуговувати мережі в середині будинку, і оплачувати її послуги. Але, як пояснює в коментарі OBOZREVATEL координатор житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко, в Україні немає як такого ринку з надання цих послуг.

За справність роботи газових мереж у середині будинку відповідають самі жителі

"Навіть якщо всі мешканці будинку об'єднаються, знайдуть відповідну компанію і укладуть договір, у нас просто немає законодавчо затвердженого виду робіт. Усе, що я знайшла, – це дзвонити 104, якщо сталася аварія або чути запах газу. В інших випадках якихось регуляцій немає", – каже вона.

Експерт із ЖКГ відзначає, що газотранспортні мережі перебувають у критичному стані й потребують заміни. Це дуже небезпечно, тим паче коли вже кілька років у будинках не проводиться обслуговування зношеної інфраструктури, і загрожує повтореннями НП. Водночас немає детально прописаної процедури, як діяти співвласникам будинку за новими правилами.

"Закон №2458 потрібно доопрацювати в цій частині. Фактично функцію з обслуговування можуть взяти на себе ті ж облгази, просто Міністерство енергетики має затвердити перелік робіт, які можуть здійснюватися в кожному будинку. НКРЕКП повинні закласти витрати на обслуговування в тариф, що, правда, призведе до зростання цін у платіжках за газ. Однак облгази чомусь хочуть, щоб це було окремою платіжкою, яку ви оплачуватимете керівнику будинку як посереднику, а той уже платитиме за послуги компанії", – розповідає Бойко.

Обслуговуванням газотранспортних комунікацій можуть займатися облгази
Джерело: ua.news

За словами глави Житлового союзу України Олександра Скубченка, держава дійсно переклала величезну проблему на плечі людей, знявши з себе відповідальність за подальші проблеми, які можуть виникнути за неправильного контролю й експлуатації газотранспортних мереж.

"Якщо відповідальні люди, то держава повинна хоча б створити прийнятні умови для них. Адже капітальний ремонт коштує не 40 тисяч гривень, а, умовно, мільйон для одного дому, і ці гроші потрібно збирати не один рік. Як їх збирати, куди їх вкладати, ніхто не знає. Немає ніякої держпрограми й гарантій, що зібрані гроші через 5-10 років не зжере інфляція", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

В Україні 75% будинків не придатні для проживання

За словами Скубченка, не лише проблеми з газом можуть стати причиною чергових НП, загалом більшість будинків перебувають в аварійному стані.

"Щорічно по всій Україні трапляються обвали багатоповерхових будинків. У нас 75% житлофонду не ремонтувалася 50 і більше років, і ніхто не знає, коли якийсь будинок може завалитися. А будівлі падатимуть, вони не молодіють. В Одесі тільки цього року скільки будівель обвалилося?" – ставить питання фахівець.

В Україні близько 75% аварійних будинків
Джерело: "Хвиля"

Скубченко також нагадав, що в серпні 2019 року, коли стався обвал будинку в місті Дрогобичі, на місце приїхав президент Володимир Зеленський. Він обіцяв дати доручення уряду провести технічний аудит усього багатоквартирного фонду країни й ухвалити державну програму модернізації.

"Майже рік минув, а чи були перевірки, ухвалено якусь програму? Слідом будинок у Львові обвалився, а місцева влада каже: "А що ми можемо зробити? Це ваш будинок, беріть кредит 30% на 70%, модернізуйте його". І це все, що може запропонувати держава", – говорить він.

Будинки в Києві можуть перевірити

Наразі правоохоронці розглядають дві версії вибуху в дев'ятиповерховому будинку на столичних Позняках. Одна – вибух газу, друга – детонація вибухового пристрою. У київській прокуратурі ж відкрили провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України.

Вибух будинку в Києві

Станом на 23 червня рятувальники завершили розбирання завалів. Як сказала в коментарі OBOZREVATEL радниця заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна, якщо версія з газом підтвердиться, місцева влада ініціюватиме проведення перевірок усього житлового фонду столиці.

"Дочекаймося висновків експертизи. Як тільки вони будуть і підтвердять, що причиною вибуху була неправильна експлуатація газотранспортної системи, ми ініціюватимемо і організовуватимемо відповідні перевірки по всьому місту, щоб не допустити таких випадків надалі", – заявила вона.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На Прикарпатті під ногами дітей обвалилася розмита дорога. Момент потрапив на відео

Марченко зізналася, чому вибрала "чудового хрещеного" Путіна

Заступниками Венедіктової стали правоохоронці часів Януковича: отримували медалі від "легітимного"

Українцям доведеться заплатити податки на машини: "слуги народу" показали нові правила

Арахамія назвав розмову про Аллахвердієву "гумористичним стилем"