В Україні назріла небезпека через вибухи багатоповерхівок: як вийти з глухого кута і врятувати людей

Зношеність газотранспортних мереж у багатоквартирних будинках і відсутність контролю за їхнім станом і ремонтом може коштувати українцям життя. Проблема вкотре проявилася після вибуху в житловому будинку на столичних Позняках, який, ймовірно, стався через витікання газу.

Фахівці вважають, що ситуація може погіршитися, якщо влада законодавчо не врегулює правила обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій. Як надалі уникнути небезпеки – дізнавався OBOZREVATEL.

Газотранспортна мережа потребує капітального ремонту

Десятиліттями контроль за комунікаціями, які транспортують воду, електроенергію і газ у квартири, покладався на ЖЕКи. Але в 2015 році Верховна Рада ухвалила проєкт закону № 2458, яким фактично звалила відповідальність за обслуговування мереж на домовласників.

З огляду на документ співвласники будинку повинні самі собі знайти організацію, яка буде обслуговувати мережі в середині будинку, і оплачувати її послуги. Але, як пояснює в коментарі OBOZREVATEL координатор житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко, в Україні немає як такого ринку з надання цих послуг.

За справність роботи газових мереж у середині будинку відповідають самі жителі

"Навіть якщо всі мешканці будинку об'єднаються, знайдуть відповідну компанію і укладуть договір, у нас просто немає законодавчо затвердженого виду робіт. Усе, що я знайшла, – це дзвонити 104, якщо сталася аварія або чути запах газу. В інших випадках якихось регуляцій немає", – каже вона.

Експерт із ЖКГ відзначає, що газотранспортні мережі перебувають у критичному стані й потребують заміни. Це дуже небезпечно, тим паче коли вже кілька років у будинках не проводиться обслуговування зношеної інфраструктури, і загрожує повтореннями НП. Водночас немає детально прописаної процедури, як діяти співвласникам будинку за новими правилами.

"Закон №2458 потрібно доопрацювати в цій частині. Фактично функцію з обслуговування можуть взяти на себе ті ж облгази, просто Міністерство енергетики має затвердити перелік робіт, які можуть здійснюватися в кожному будинку. НКРЕКП повинні закласти витрати на обслуговування в тариф, що, правда, призведе до зростання цін у платіжках за газ. Однак облгази чомусь хочуть, щоб це було окремою платіжкою, яку ви оплачуватимете керівнику будинку як посереднику, а той уже платитиме за послуги компанії", – розповідає Бойко.

Обслуговуванням газотранспортних комунікацій можуть займатися облгази Джерело: ua.news

За словами глави Житлового союзу України Олександра Скубченка, держава дійсно переклала величезну проблему на плечі людей, знявши з себе відповідальність за подальші проблеми, які можуть виникнути за неправильного контролю й експлуатації газотранспортних мереж.

"Якщо відповідальні люди, то держава повинна хоча б створити прийнятні умови для них. Адже капітальний ремонт коштує не 40 тисяч гривень, а, умовно, мільйон для одного дому, і ці гроші потрібно збирати не один рік. Як їх збирати, куди їх вкладати, ніхто не знає. Немає ніякої держпрограми й гарантій, що зібрані гроші через 5-10 років не зжере інфляція", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

В Україні 75% будинків не придатні для проживання

За словами Скубченка, не лише проблеми з газом можуть стати причиною чергових НП, загалом більшість будинків перебувають в аварійному стані.

"Щорічно по всій Україні трапляються обвали багатоповерхових будинків. У нас 75% житлофонду не ремонтувалася 50 і більше років, і ніхто не знає, коли якийсь будинок може завалитися. А будівлі падатимуть, вони не молодіють. В Одесі тільки цього року скільки будівель обвалилося?" – ставить питання фахівець.

В Україні близько 75% аварійних будинків Джерело: "Хвиля"

Скубченко також нагадав, що в серпні 2019 року, коли стався обвал будинку в місті Дрогобичі, на місце приїхав президент Володимир Зеленський. Він обіцяв дати доручення уряду провести технічний аудит усього багатоквартирного фонду країни й ухвалити державну програму модернізації.

"Майже рік минув, а чи були перевірки, ухвалено якусь програму? Слідом будинок у Львові обвалився, а місцева влада каже: "А що ми можемо зробити? Це ваш будинок, беріть кредит 30% на 70%, модернізуйте його". І це все, що може запропонувати держава", – говорить він.

Будинки в Києві можуть перевірити

Наразі правоохоронці розглядають дві версії вибуху в дев'ятиповерховому будинку на столичних Позняках. Одна – вибух газу, друга – детонація вибухового пристрою. У київській прокуратурі ж відкрили провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України.

Вибух будинку в Києві

Станом на 23 червня рятувальники завершили розбирання завалів. Як сказала в коментарі OBOZREVATEL радниця заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна, якщо версія з газом підтвердиться, місцева влада ініціюватиме проведення перевірок усього житлового фонду столиці.

"Дочекаймося висновків експертизи. Як тільки вони будуть і підтвердять, що причиною вибуху була неправильна експлуатація газотранспортної системи, ми ініціюватимемо і організовуватимемо відповідні перевірки по всьому місту, щоб не допустити таких випадків надалі", – заявила вона.