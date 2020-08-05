Вибух у порту Бейрута: стало відомо про постраждалих українців

Щонайменше декілька українців постраждали в результаті потужного вибуху в порту ліванської столиці Бейруті 4 серпня.

На щастя, серйозних травм у них немає. Про це повідомив український посол у Лівані Ігор Осташ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є деякі сім'ї, які досить серйозно постраждали. Насамперед, це будинки і квартири. Є також незначні травми, наприклад порізи або удари. Але дуже серйозно постраждалих немає", – сказав він.

За його словами, поки йдеться про допомогу у відновленні будинків чи квартир.

"На сьогодні серйозних проблем, пов’язаних із загрозою життю, для українців немає", – ще раз підкреслив дипломат.

Також Осташ додав, що посольство України у Лівані намагається розшукати інформацію про нібито два українські кораблі з Маріуполя, які можуть перебувати в районі НП. Він зауважив: нині відомо лише, що серйозно постраждав корабель ООН, а щодо українських громадян, зокрема, моряків – такі дані відсутні.

"Всі наші телефони є на сайті посольства. Просто введіть "Посольство України в Лівані" – одразу побачите всі телефони гарячої лінії", – наголосив дипломат, закликавши повідомляти будь-яку інформацію про українців, які могли постраждати в результаті трагедії у Бейруті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers Самір Мадані заявив, що в порту Бейрута (Ліван) в момент вибуху перебувало два українських судна з Маріуполя. Однак у МЗС України зазначили, що не можуть поки підтвердити цю інформацію.