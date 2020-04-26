Вибух у Чорнобилі: правда иа міфи про найстрашнішу в історії аварію на АЕС

34 роки тому, 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС – найбільша за всю історію аварія в атомній енергетиці. За даними українських дослідників, реальна кількість жертв вибуху в Чорнобилі може перевищувати 100 тисяч життів.

Страшна аварія на ЧАЕС досі залишається причиною появи різних міфів, багато з яких не мають нічого спільного з реальністю. Про найпопулярніші з них і про те, чому вони є безпідставними, розповість OBOZREVATEL.

Вибух у Чорнобилі wikipedia.org

Міф № 1. Аварія на ЧАЕС досі впливає на щитовидну залозу і є основною причиною раку

Вибух на АЕС в Чорнобилі в 1986 році дійсно завдав нищівного удару по здоров'ю людей. Особливо постраждали діти, ліквідатори й ті, хто жив у забруднених радіацією регіонах. В останніх, зокрема дітей, спостерігався дефіцит йоду. Їх щитовидна залоза абсорбувала радіоактивний йод з повітря та їжі.

Однак до групи ризику потрапили діти, народжені до травня-червня 1986 року. Загрози раку щитовидної залози через вибух у Чорнобилі для нинішніх дітей немає. Це пояснюється тим, що перша фаза розпаду йоду настає через сім днів, за два місяці він розпадається повністю.

Аварія в Чорнобилі: установка знаку "Заборонена зона" wikipedia.org

Крім того, дуже часто у високій захворюваності на рак українці звинувачують Чорнобиль. Але, згідно зі статистикою, набагато частіше на рак хворіють ті, хто живе не в постраждалих від вибуху регіонах, а там, де розвинена хімічна промисловість. Виняток становлять ліквідатори, які отримали велику дозу радіації. У багатьох з них залежно від величини дози може проявитися стохастичний ефект – рак через опромінення, а також спадкові проблеми у дітей.

Міф № 2. Найбільше від аварії в Чорнобилі постраждала Україна

Найбільшої шкоди від катастрофи на ЧАЕС отримала не Україна, а Білорусь. Країна отримала 70% радіаційного забруднення, що послідувало після вибуху. Забруднення дісталося також Норвегії, Швеції, Фінляндії, Росії. Всього отримали дозу радіації понад 200 тисяч квадратних метрів.

Аварія на ЧАЕС Getty Images

Міф № 3: Генетичні наслідки Чорнобиля для людства жахливі

60 років докладних наукових досліджень всієї світової науки не виявили на людині будь-яких генетичних наслідків, спричинених радіацією. Тому розмови про генетичні наслідки аварії на ЧАЕС є не більше ніж популярним міфом.

Міф № 4: У зоні відчуження природа процвітає

В екосистемі Чорнобиля вчені дійсно виявили збільшення популяції деяких великих ссавців у сім разів. З чого вони зробили висновок, що людство, ймовірно, гірше впливає на тварин, ніж радіація. А The Guardian назвала Чорнобиль "раєм для дикого життя".

Зона відчуження ЧАЕС tsn.ua

Варто зазначити, що такі дослідження засновані на даних переписів і камер, які відстежують велику фауну, вовків, кабанів і диких коней. При цьому дані наводяться про кількість диких тварин, але не про їх здоров'я.

Дослідження біологів на невеликих тваринах – мишах і птахах – виявили в них часті мутації, фізичні деформації та скорочення популяції. А команда вчених з університету Техасу виявила більш високий, ніж очікувалося, рівень мутацій у гризунів, які постійно живуть в умовах радіаційного випромінювання в зоні Чорнобиля.

Зруйнований четвертий блок ЧАЕС Getty Images

Міф № 5: Вибух у Чорнобилі став найгіршою ядерною катастрофою всіх часів

Незважаючи на те, що аварію в Чорнобилі часто називають найгіршою ядерною катастрофою всіх часів, були й інші ядерні події, які набагато більше забруднювали атмосферу шкідливими ізотопами.

Так, заводи з виробництва плутонію США і СРСР щодня викидали по 200 мільйонів кюрі радіоактивних відходів в навколишнє середовище.

До заборони ядерних випробувань в 1963 році всього було підірвано 520 ядерних бомб в атмосфері, що призвело до викиду мільярдів кюрі радіоактивних ізотопів.

Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС wikipedia.org

Для порівняння, аварія на ЧАЕС спровокувала викид в атмосферу 45 мільйонів кюрі радіоактивного йоду, який викликає рак щитовидної залози в людей. А бомби США і СРСР в 1945-1962 роках викинули 20 мільярдів кюрі такого йоду.

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